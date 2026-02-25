Марк Стейн: «Детройт» может побороться за Криса Миддлтона в случае выкупа контракта»

Марк Стейн: «Детройт» может побороться за Миддлтона в случае выкупа контракта.

«Детройт » может стать одним из претендентов на Криса Миддлтона , если ветеран решит выкупить контракт c «Далласом» до 1 марта. Об этом сообщил инсайдер Марк Стейн в эфире SiriusXM NBA Radio.

«Думаю, есть несколько претендентов, и, полагаю, «Пистонс» среди них. Они наверняка задаются вопросом: есть ли шанс убедить Криса Миддлтона пойти на выкуп контракта?

Как я сообщил вчера вечером, «Даллас» фактически передал инициативу Миддлтону . Если Крис Миддлтон захочет выкупить контракт, чтобы присоединиться к команде, претендующей на плей‑офф, «Далласом» с радостью пойдет ему навстречу и будет сотрудничать», – сказал Стейн.