Майкл Портер рассказал, как он сохраняет мотивацию вне борьбы за плей‑офф: «Ни один матч не бывает бессмысленным. Все это часть пути»

Форвард «Нетс» объяснил, как команда сохраняет мотивацию вне гонки за плей-офф.

Форвард «Бруклина » Майкл Портер рассказал о том, как сохраняет мотивацию и сосредоточенность в матчах, когда команда уже не борется за плей‑офф.

«Это новая для меня ситуация, но ни один баскетбольный матч не бывает бессмысленным. Все это часть пути. Наша команда смотрит не только на текущий год – мы учитываем общую стратегию и цели на несколько лет вперед

Все эти игры важны для нас с точки зрения роста, преемственности и сыгранности. Иногда сложно сосредоточиться на этом, но мы должны приходить и работать каждый день, понимая, что все это – часть более масштабной картины. В конечном счете, мы играем в баскетбол – игру, которую все мы любим», – сказал 27-летний игрок «Нетс».