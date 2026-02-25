НБА прокомментировала штраф «Индиане» и опровергла обвинения Карлайла
НБА выступила с заявлением, опровергнув слова главного тренера «Индианы».
НБА опровергла слова Рика Карлайла, который обвинил лигу в давлении на травмированного Аарона Несмита. Ранее тренер «Индианы» утверждал, что представители лиги предлагали клубу дать игроку медикаменты, чтобы он вышел на матч с «Ютой».
«Описание тренером Карлайлом процесса, приведшего к штрафу «Пэйсерс», является неточным. Медицинскую проверку проводил независимый врач.
Кроме того, в рамках этого процесса были опрошены генеральный менеджер «Индианы» и старший вице‑президент клуба по спортивной медицине. Команда подтвердила, что предоставила все запрошенные лигой сведения, и сообщила, что опрос тренера Карлайла или командного врача не требовался», – говорится в заявлении лиги.
Опубликовал: opimakh.ilya
... NBA прокомментировала так , что стало ещё более непонятно.
Зато получилось засунуть ненужное слово "после" в ненужный первый абзац ☝️
А по-моему наоборот все понятно)
Тогда отменяйте штраф
