НБА прокомментировала штраф «Индиане» и опровергла обвинения Карлайла

НБА выступила с заявлением, опровергнув слова главного тренера «Индианы».

НБА опровергла слова Рика Карлайла , который обвинил лигу в давлении на травмированного Аарона Несмита . Ранее тренер «Индианы» утверждал , что представители лиги предлагали клубу дать игроку медикаменты, чтобы он вышел на матч с «Ютой».

«Описание тренером Карлайлом процесса, приведшего к штрафу «Пэйсерс», является неточным. Медицинскую проверку проводил независимый врач.

Кроме того, в рамках этого процесса были опрошены генеральный менеджер «Индианы» и старший вице‑президент клуба по спортивной медицине. Команда подтвердила, что предоставила все запрошенные лигой сведения, и сообщила, что опрос тренера Карлайла или командного врача не требовался», – говорится в заявлении лиги.