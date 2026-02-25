4

НБА прокомментировала штраф «Индиане» и опровергла обвинения Карлайла

НБА выступила с заявлением, опровергнув слова главного тренера «Индианы».

НБА опровергла слова Рика Карлайла, который обвинил лигу в давлении на травмированного Аарона Несмита. Ранее тренер «Индианы» утверждал, что представители лиги предлагали клубу дать игроку медикаменты, чтобы он вышел на матч с «Ютой».

«Описание тренером Карлайлом процесса, приведшего к штрафу «Пэйсерс», является неточным. Медицинскую проверку проводил независимый врач.

Кроме того, в рамках этого процесса были опрошены генеральный менеджер «Индианы» и старший вице‑президент клуба по спортивной медицине. Команда подтвердила, что предоставила все запрошенные лигой сведения, и сообщила, что опрос тренера Карлайла или командного врача не требовался», – говорится в заявлении лиги.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Сэма Эмика в соцсети X
logoИндиана
logoРик Карлайл
logoАарон Несмит
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
... NBA прокомментировала так , что стало ещё более непонятно.
Ответ Alex_1116633769
... NBA прокомментировала так , что стало ещё более непонятно.
Зато получилось засунуть ненужное слово "после" в ненужный первый абзац ☝️
Ответ Alex_1116633769
... NBA прокомментировала так , что стало ещё более непонятно.
А по-моему наоборот все понятно)
Тогда отменяйте штраф
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
32+9+8 от Тайриза Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Индианой»
25 февраля, 05:36Видео
Рик Карлайл о штрафе «Индианы»: «Лига отказалась говорить с нашими врачами. Они решили, что травмированный Несмит должен играть»
24 февраля, 18:47
Аарон Несмит пропустит минимум неделю из-за растяжения голеностопа
24 февраля, 14:13
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем