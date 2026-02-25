29

Брайан Уиндхорст: «Когда Дончич и Ривз играют без Леброна, «Лейкерс» – отличная команда»

Уиндхорст: Когда Дончич и Ривз играют без Леброна, «Лейкерс» – отличная команда.

Аналитик ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс» выглядят сильнее, когда Леброн Джеймс не играет одновременно с Лукой Дончичем и Остином Ривзом.

«Когда вместе играют Лука, Леброн и Остин Ривз, команда выглядит плохо. Когда на площадке только Ривз и Лука, «Лейкерс» – отличная команда. Когда играют все трое, результат хуже. Если посмотреть на 100 владений, когда играют только Лука и Ривз и когда играют все трое, разница составляет 20 очков», – заявил Уиндхорст в эфире шоу First Take.

При этом индивидуальная статистика 41-летнего Джеймса остается на высоком уровне. В 39 матчах этого сезона он набирает в среднем 21,7 очка, 7 передач и 5,7 подбора.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети Х
logoЛейкерс
Брайан Уиндхорст
logoЛука Дончич
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoОстин Ривз
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда они все трое на площадке - движение мяча минимальное.
Когда любого из троих нет - на площадке на 1 человека, который хоть как-то без мяча двигается, больше. За счет этого - больше возможностей.
Леброн без мяча не шевелится. Лука тем более. Ривз - 3я опция, он вынужден мяч искать, время от времени, поэтому хоть и не очень много, но бегает.
Про то, что все трое не особо, мягко говоря, защищаются я даже не говорю :)
... И это в недалёком прошлом главный идеолог Джеймса.
Ответ Alex_1116633769
... И это в недалёком прошлом главный идеолог Джеймса.
Вокруг Брона много обиженных в последнее время:)
Ответ Stan WarHammer
Вокруг Брона много обиженных в последнее время:)
Говорить факты это не означает что, кто-то там обиделся, не придумывай себе)
Сейчас напишут, что Джеймс это как Куминга для ГСВ... вроде неплохой, но просто не подходит )))
Дело не конкретно в Леброн. В принципе когда все трое на площадке, они играют хуже. Убрать любого из троих - сразу становится лучше.
Ответ Taga
Дело не конкретно в Леброн. В принципе когда все трое на площадке, они играют хуже. Убрать любого из троих - сразу становится лучше.
Дело конкретно в леброне, нету леброна играют лучше , есть Леброн но нету Дончича играют хуже
Ответ AnSw33r
Дело конкретно в леброне, нету леброна играют лучше , есть Леброн но нету Дончича играют хуже
Ты хоть один комментарий без упоминания Леброна можешь написать? Я понимаю ты влюблен, но возьми себя в руки)
Очевидно пора Леброну уходить в Кавс
Смотрел матч с Орландо. Лука проиграл его своими ошибками. Но его не заменишь, а жаль.
А когда без Дончича и Ривза – еще лучше
