Брайан Уиндхорст: «Когда Дончич и Ривз играют без Леброна, «Лейкерс» – отличная команда»

Уиндхорст: Когда Дончич и Ривз играют без Леброна, «Лейкерс» – отличная команда.

Аналитик ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс» выглядят сильнее, когда Леброн Джеймс не играет одновременно с Лукой Дончичем и Остином Ривзом .

«Когда вместе играют Лука, Леброн и Остин Ривз, команда выглядит плохо. Когда на площадке только Ривз и Лука, «Лейкерс » – отличная команда. Когда играют все трое, результат хуже. Если посмотреть на 100 владений, когда играют только Лука и Ривз и когда играют все трое, разница составляет 20 очков», – заявил Уиндхорст в эфире шоу First Take.

При этом индивидуальная статистика 41-летнего Джеймса остается на высоком уровне. В 39 матчах этого сезона он набирает в среднем 21,7 очка, 7 передач и 5,7 подбора.