Брайан Уиндхорст: «Когда Дончич и Ривз играют без Леброна, «Лейкерс» – отличная команда»
Уиндхорст: Когда Дончич и Ривз играют без Леброна, «Лейкерс» – отличная команда.
Аналитик ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс» выглядят сильнее, когда Леброн Джеймс не играет одновременно с Лукой Дончичем и Остином Ривзом.
«Когда вместе играют Лука, Леброн и Остин Ривз, команда выглядит плохо. Когда на площадке только Ривз и Лука, «Лейкерс» – отличная команда. Когда играют все трое, результат хуже. Если посмотреть на 100 владений, когда играют только Лука и Ривз и когда играют все трое, разница составляет 20 очков», – заявил Уиндхорст в эфире шоу First Take.
При этом индивидуальная статистика 41-летнего Джеймса остается на высоком уровне. В 39 матчах этого сезона он набирает в среднем 21,7 очка, 7 передач и 5,7 подбора.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети Х
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Когда любого из троих нет - на площадке на 1 человека, который хоть как-то без мяча двигается, больше. За счет этого - больше возможностей.
Леброн без мяча не шевелится. Лука тем более. Ривз - 3я опция, он вынужден мяч искать, время от времени, поэтому хоть и не очень много, но бегает.
Про то, что все трое не особо, мягко говоря, защищаются я даже не говорю :)