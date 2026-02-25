8

Рейтинг новичков НБА. Книппел вновь вышел на 1-е место, Дёмин на 9-й строчке

НБА обновила рейтинг лучших новичков сезона. Кон Книппел («Шарлотт») опередил Купера Флэгга («Даллас»), заняв 1-е место.

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Дилан Харпер поднялся на 6-е место, защитник «Бруклина» Егор Дёмин опустился на 9-ю строчку.

Топ-10 новичков по версии NBA.com:

  1. Кон КниппелШарлотт», прежнее место – 2, драфт: 4);

  2. Купер ФлэггДаллас», 1, драфт: 1);

  3. Ви Джей ЭджкомбФиладельфия», 3, драфт: 3);

  4. Дерик Куин («Новый Орлеан», 4, драфт: 13);

  5. Максим Рейно («Сакраменто», 5, драфт: 42);

  6. Дилан Харпер («Сан-Антонио», 8, драфт: 2);

  7. Седрик КауардМемфис», 6, драфт: 11);

  8. Эйс Бэйли («Юта», 10, драфт: 5);

  9. Егор Дёмин («Бруклин», 7, драфт: 8);

  10. Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», -, драфт: 7) и Коллин Мюррэй-Бойлс («Торонто», -, драфт: 9).

Кон вполне обоснованно выбрался на первое место. Первогодка - лидер по трехам в лиге и практически в клубе 50-40-90. Притом играет уверенно и рационально, словно пятый год в лиге. Плюс еще пропуски Флегга добавляют вистов.
Да все равно Флега затащат на первое место. Но Кон усилил Шарлот как никогда, у клуба наступают светлые времена впервые за долгое время. А его умения к шутерству идеально подходят. Мне он напоминает Клея Томпсона в рассвете своих сил, только этот уже в первый год демонстрирует невероятный уровень понимания и самой игры
Клей Томпсон в прайме в защите сжирал, Кон пока даже не средний защитник
Йокич вроде бы тоже под 42 пиком уходил?
41
