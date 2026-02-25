Рейтинг новичков НБА. Книппел вновь вышел на 1-е место, Дёмин на 9-й строчке
НБА обновила рейтинг лучших новичков сезона. Кон Книппел («Шарлотт») опередил Купера Флэгга («Даллас»), заняв 1-е место.
Разыгрывающий «Сан-Антонио» Дилан Харпер поднялся на 6-е место, защитник «Бруклина» Егор Дёмин опустился на 9-ю строчку.
Топ-10 новичков по версии NBA.com:
Кон Книппел («Шарлотт», прежнее место – 2, драфт: 4);
Купер Флэгг («Даллас», 1, драфт: 1);
Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», 3, драфт: 3);
Дерик Куин («Новый Орлеан», 4, драфт: 13);
Максим Рейно («Сакраменто», 5, драфт: 42);
Дилан Харпер («Сан-Антонио», 8, драфт: 2);
Седрик Кауард («Мемфис», 6, драфт: 11);
Эйс Бэйли («Юта», 10, драфт: 5);
Егор Дёмин («Бруклин», 7, драфт: 8);
Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», -, драфт: 7) и Коллин Мюррэй-Бойлс («Торонто», -, драфт: 9).
Опубликовал: opimakh.ilya
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кон вполне обоснованно выбрался на первое место. Первогодка - лидер по трехам в лиге и практически в клубе 50-40-90. Притом играет уверенно и рационально, словно пятый год в лиге. Плюс еще пропуски Флегга добавляют вистов.
Кон вполне обоснованно выбрался на первое место. Первогодка - лидер по трехам в лиге и практически в клубе 50-40-90. Притом играет уверенно и рационально, словно пятый год в лиге. Плюс еще пропуски Флегга добавляют вистов.
Да все равно Флега затащат на первое место. Но Кон усилил Шарлот как никогда, у клуба наступают светлые времена впервые за долгое время. А его умения к шутерству идеально подходят. Мне он напоминает Клея Томпсона в рассвете своих сил, только этот уже в первый год демонстрирует невероятный уровень понимания и самой игры
Да все равно Флега затащат на первое место. Но Кон усилил Шарлот как никогда, у клуба наступают светлые времена впервые за долгое время. А его умения к шутерству идеально подходят. Мне он напоминает Клея Томпсона в рассвете своих сил, только этот уже в первый год демонстрирует невероятный уровень понимания и самой игры
Клей Томпсон в прайме в защите сжирал, Кон пока даже не средний защитник
Йокич вроде бы тоже под 42 пиком уходил?
Йокич вроде бы тоже под 42 пиком уходил?
41
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем