Джейлен Грин о своей роли в «Санз»: «Ускоряю темп, делаю перехваты, иду в быстрые прорывы»
Джейлен Грин получил шанс проявить себя на фоне травм Букера и Брукса.
Джейлен Грин пропустил большую часть своего первого сезона в «Финиксе» из‑за травм задней поверхности бедра. Теперь, когда из‑за повреждений выбыли Девин Букер и Диллон Брукс, у него появилась возможность оказать серьезное влияние на игру команды.
«Думаю, я привношу всего понемногу: ускоряю темп, делаю перехваты, выхожу в быстрые прорывы. Считаю, что мое главное влияние на команду – это проходы к кольцу, трехочковые и набор очков», – сказал Грин в интервью Yahoo Sports.
В этом сезоне 24-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 13,3 очка, 2,9 подбора и 2,3 передачи за 20 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Yahoo Sports
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Эй мужчина, у тебя за последние 3 игры 4/26 с дуги. Какое влияние?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем