Джейлен Грин о своей роли в «Санз»: «Ускоряю темп, делаю перехваты, иду в быстрые прорывы»

Джейлен Грин получил шанс проявить себя на фоне травм Букера и Брукса.

Джейлен Грин пропустил большую часть своего первого сезона в «Финиксе » из‑за травм задней поверхности бедра. Теперь, когда из‑за повреждений выбыли Девин Букер и Диллон Брукс, у него появилась возможность оказать серьезное влияние на игру команды.

«Думаю, я привношу всего понемногу: ускоряю темп, делаю перехваты, выхожу в быстрые прорывы. Считаю, что мое главное влияние на команду – это проходы к кольцу, трехочковые и набор очков», – сказал Грин в интервью Yahoo Sports.

В этом сезоне 24-летний баскетболист сыграл всего 11 матчей, набирая в среднем 13,3 очка, 2,9 подбора и 2,3 передачи за 20 минут на площадке.