«Шарлотт» впервые в истории клуба выиграл 8 гостевых матчей подряд

«Хорнетс» обновили клубный рекорд: 8 выездных побед подряд.

«Шарлотт» разгромил «Чикаго » на выезде со счетом 131:99, установив сразу два исторических достижения. «Хорнетс» одержали восьмую гостевую победу подряд – это новый рекорд клуба.

Кроме того, «Шарлотт » стал первой командой в истории НБА , которая забросила 25 и более трехочковых в двух матчах подряд.

На данный момент «Хорнетс» идут на 10-м месте в Восточной конференции с результатом 28-31.