«Шарлотт» впервые в истории клуба выиграл 8 гостевых матчей подряд

«Хорнетс» обновили клубный рекорд: 8 выездных побед подряд.

«Шарлотт» разгромил «Чикаго» на выезде со счетом 131:99, установив сразу два исторических достижения. «Хорнетс» одержали восьмую гостевую победу подряд – это новый рекорд клуба.

Кроме того, «Шарлотт» стал первой командой в истории НБА, которая забросила 25 и более трехочковых в двух матчах подряд.

На данный момент «Хорнетс» идут на 10-м месте в Восточной конференции с результатом 28-31.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Шарлотт»
Не, ну это однозначно лучшая банда за всё время моего наблюдения за командой. При этом весь костяк молод, внутренний ресурс огромный. Главное - без травм.
Душевная команда
Написали бы, кому они проиграли в последний раз?)
Состав уже глубокий даже, вопрос только может ли этот состав защищаться. А накидать могут уже любому)
Ответ
Состав уже глубокий даже, вопрос только может ли этот состав защищаться. А накидать могут уже любому)
Да это заблуждение.
Диабате, Сион Джеймс, Джош Грин, Калкбреннер - это игроки оборонительного плана. Гранта Уильямса, Бриджеса, Миллера и Кона не назвать плохими защитниками. Итого только Болл и Уайт минусовые в этом плане, но 2 игрока в ротации - не критично.
Ответ
Да это заблуждение. Диабате, Сион Джеймс, Джош Грин, Калкбреннер - это игроки оборонительного плана. Гранта Уильямса, Бриджеса, Миллера и Кона не назвать плохими защитниками. Итого только Болл и Уайт минусовые в этом плане, но 2 игрока в ротации - не критично.
Так первые не играбельные почти в ключевые минуты , Грант пока после травмы, а остальные могут упираться, но сильными защитниками всех троих не назвать. Пока этого мало очень
Рекомендуем