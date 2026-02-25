«Шарлотт» впервые в истории клуба выиграл 8 гостевых матчей подряд
«Хорнетс» обновили клубный рекорд: 8 выездных побед подряд.
«Шарлотт» разгромил «Чикаго» на выезде со счетом 131:99, установив сразу два исторических достижения. «Хорнетс» одержали восьмую гостевую победу подряд – это новый рекорд клуба.
Кроме того, «Шарлотт» стал первой командой в истории НБА, которая забросила 25 и более трехочковых в двух матчах подряд.
На данный момент «Хорнетс» идут на 10-м месте в Восточной конференции с результатом 28-31.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Шарлотт»
Диабате, Сион Джеймс, Джош Грин, Калкбреннер - это игроки оборонительного плана. Гранта Уильямса, Бриджеса, Миллера и Кона не назвать плохими защитниками. Итого только Болл и Уайт минусовые в этом плане, но 2 игрока в ротации - не критично.