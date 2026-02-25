Стив Керр о поражении от «Пеликанс»: «Проблема не в концовке, а во всей игре. 21 потеря и полное отсутствие ритма»

Тренер «Уорриорз» прокомментировал поражение своей команды от «Пеликанс».

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр назвал причиной поражения от «Нового Орлеана» (109:113) не провал в концовке, а отсутствие ритма на протяжении всего матча.

«Не думаю, что дело в концовке. Проблема была во всей игре – все 48 минут, 21 потеря. Мы не слишком хорошо действовали в нападении. Расстановка игроков была плохой. В первой половине у нас было, наверное, три потенциальных лэй-апа – но мы не ускорялись в переходных фазах. Мы не делали рывки к кольцу, не выходили в углы. В общем, выглядели немного разрозненно.

Думаю, давление «Пеликанс» в начале матча вывело нас из ритма в некоторых моментах. Игра была у нас под контролем. Мы просто не смогли сыграть достаточно четко, а с нашими травмами нам нужно действовать безукоризненно, чтобы побеждать», – подчеркнул Керр.