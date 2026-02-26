НБА. 58 очков от Каннингема и Дюрена на двоих помогли «Детройту» справиться с «Оклахомой», 30+12+6 от Йокича в победе «Денвера» над «Бостоном» и другие результаты
26 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.
«Детройт» победил против «Оклахому».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Бакс не нужен Яннис. Им нужен Джордан Пул. Им нужен Куминга. Им нужен Морант. Им нужно тело, которое бы умело ставить заслоны несколько лет назад(Луни например), им нужен Темпл в раздевалке.
Это будет легендарный отряд умственных самоубийц. Все игроки на одной волне с великим Доком. Кузьма, Портер, Томас - всё это будет настолько невероятно, что Рахон напишет статью, а нетфликс через годы снимет сериал про самую безбашенную команду, где нет тактики и нет мысли, только убунту и "прыг, прыг. мяч попадает в кольцо". Они не пройдут дальше первого раунда, но оставят свой след в истории.
Искусственный интеллект писал?