  • НБА. 58 очков от Каннингема и Дюрена на двоих помогли «Детройту» справиться с «Оклахомой», 30+12+6 от Йокича в победе «Денвера» над «Бостоном» и другие результаты
84

НБА. 58 очков от Каннингема и Дюрена на двоих помогли «Детройту» справиться с «Оклахомой», 30+12+6 от Йокича в победе «Денвера» над «Бостоном» и другие результаты

26 февраля в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Детройт» победил против «Оклахому».

«Денвер» обыграл «Бостон».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лишь потеряв всё, мы обретаем силу.

Бакс не нужен Яннис. Им нужен Джордан Пул. Им нужен Куминга. Им нужен Морант. Им нужно тело, которое бы умело ставить заслоны несколько лет назад(Луни например), им нужен Темпл в раздевалке.
Это будет легендарный отряд умственных самоубийц. Все игроки на одной волне с великим Доком. Кузьма, Портер, Томас - всё это будет настолько невероятно, что Рахон напишет статью, а нетфликс через годы снимет сериал про самую безбашенную команду, где нет тактики и нет мысли, только убунту и "прыг, прыг. мяч попадает в кольцо". Они не пройдут дальше первого раунда, но оставят свой след в истории.
Ответ Ужратый Гусениц
Татум зайдёт как влитой
Ответ Ужратый Гусениц
Заткнут за пояс Фэб файв!
Гсв ведёт +25 в 4 четверти, Керр выпускай 3 состав.... а да точно...они уже играют))
ГСВ разнесли Мемфис практически 3 составом, никто не похвалит Керра, зато после каждого поражения вылезают критики.
Ответ Ононаоно
Ну да физрук одолел Великий Мемфиз, где главный скорер сейчас Джи Джи Жексон,))
Ответ Ононаоно
Керр молоток!
Дерозан по очкам за карьеру(26406)обошёл Пола Пирса и Джона Хавличека и вышел на 20 место в истории НБА и 23 с учётом АБА.
Опять ГСВ победили без Грин. Не дает он импакт в атаке, а без Стефа набиравшего очков за двоих и обеспечивавшего свободу партнерам, это огромная проблема. Ему надо играть агрессивней или сидеть на лавке пока не вернется Стеф.
Ответ Ононаоно
Молодые с Хорфордом смотрятся лучше, чем с Дреймондом. Если рук-во ГС не дураки, нужно в конце сезона прощаться с Грином.
Ответ Крокозябра
Ну так это сейчас, когда Эл наконец-то форму набрал. Его для этого и брали, чтобы пространство в атаке создавал, когда Стефа на площадке нет. Но всё пошло наперекосяк.
Наконец 2 первые команды конференций встретились
Ответ SHawk
У Оклы полсостава не будет, Детройт должен без проблем забирать игру.
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Комментарий скрыт
Какая вывеска была вчера ,,Денвер-Бостон,,… на деле переломанные и уставшие команды показали очень тягомотную игру, Бостон вообще наверное худшую с декабря.
"Детройт" победил против "Оклахому"

Искусственный интеллект писал?
Ответ Александр Сачков
Илья Опимах публиковать новость.
Ответ Никола Тесла
Моя твоя понимать.
Окла конечно мощна даже второй состав цепляется. Но Пистонс тоже не подарок.
Окла до самого конца цепляется
