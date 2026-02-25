  • Спортс
Джей Джей Редик: «В игре Деандре Эйтона есть позитивные тенденции, но ему еще есть куда прибавлять»

Главный тренер «Лейкерс» призвал команду чаще задействовать Деандре Эйтона.

Деандре Эйтон переживает непростой период в «Лейкерс» – его игра остается нестабильной, а статистические показатели упали до карьерного минимума. Тем не менее главный тренер Джей Джей Редик видит позитивные сдвиги и призывает команду чаще задействовать центрового, когда у него есть преимущество.

«Есть позитивные тенденции. Сегодня мы просматривали видео. В защите заметны действительно положительные сдвиги. Думаю, его настрой и вовлеченность были очень хорошими. Считаю, что для всех ребят ситуация такая: если против него играет более мелкий соперник, это наше преимущество. Надо просто отдавать ему мяч.

В целом, для всей команды важно больше доверять друг другу и чаще пасовать… Что касается его движения, давления на кольцо и работы на подборе в атаке, особенно после разменов, – здесь ему есть куда прибавлять», – заявил Редик после тренировки в понедельник.

В текущем сезоне Деандре Эйтон в среднем набирает 13,2 очка и 8,5 подбора за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Los Angeles Times
У Эйтона на лице написано, что он "дом труба шатал и калитка тряс" напрягаться и шевелиться лишний раз.
Деандре Эйтон: «Пойду поем»
Джей, моргни, если ты их жестко прессуешь на тренировки за такие провалы. Мы понимаем, что на публике не будешь их критиковать.
У Джея , как у тренера , нет положительных тенденций , и ему ещё есть куда прибавлять
Что там разглядел позитивного Реддик? Эйтон один из самых худших центров лиги на данный момент, кто хуже него играет на подборах? В игре с Бостоном он проиграл абсолютно все подборы
Молодой талант, прям фрешмен почти
