Джей Джей Редик: «В игре Деандре Эйтона есть позитивные тенденции, но ему еще есть куда прибавлять»

Главный тренер «Лейкерс» призвал команду чаще задействовать Деандре Эйтона.

Деандре Эйтон переживает непростой период в «Лейкерс » – его игра остается нестабильной, а статистические показатели упали до карьерного минимума. Тем не менее главный тренер Джей Джей Редик видит позитивные сдвиги и призывает команду чаще задействовать центрового, когда у него есть преимущество.

«Есть позитивные тенденции. Сегодня мы просматривали видео. В защите заметны действительно положительные сдвиги. Думаю, его настрой и вовлеченность были очень хорошими. Считаю, что для всех ребят ситуация такая: если против него играет более мелкий соперник, это наше преимущество. Надо просто отдавать ему мяч.

В целом, для всей команды важно больше доверять друг другу и чаще пасовать… Что касается его движения, давления на кольцо и работы на подборе в атаке, особенно после разменов, – здесь ему есть куда прибавлять», – заявил Редик после тренировки в понедельник.

В текущем сезоне Деандре Эйтон в среднем набирает 13,2 очка и 8,5 подбора за игру.