Матиас Лессор полностью восстановился и вернется на площадку после паузы на игры сборных

Главный тренер «Панатинаикоса» подтвердил сроки возвращения Матиаса Лессора.

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман подтвердил, что Матиас Лессор полностью восстановился после травмы и готов вернуться на площадку, но дебют в Евролиге придется отложить из-за дисквалификации. Французский центровой пропустит матч 29-го тура против «Парижа» и вернется в строй после перерыва на игры сборных.

Лессор получил одноматчевую дисквалификацию после 28-го тура за стычку с игроками «Фенербахче». Она отсрочила его возвращение, которое стало бы завершением длительного восстановления после перелома малоберцовой кости в декабре 2024 года. Центровой пропустил несколько месяцев, ненадолго вернулся в «Финале четырех» Евролига в мае 2025-го, но затем снова получил травму в финале чемпионата Греции.