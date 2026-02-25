Джереми Сохан об адаптации в «Нью-Йорке»: «Это процесс. Мне нужно понять склонности каждого в новой команде»

Джереми Сохан признал, что первые матчи за «Никс» даются ему непросто. Форвард, перешедший в «Нью-Йорк » после выкупа контракта с «Сан-Антонио», набирает в среднем 1 очко и 1,3 подбора за 7,5 минуты в четырех играх.

«Это процесс. Это моя четвертая игра здесь. Так что мы во всем разберемся. Все будет хорошо.

Думаю, дело просто в том, чтобы понять, как все хотят играть. Атмосфера в команде и все в таком духе. И, думаю, мне довольно легко дается изучение игровой схемы. Но сейчас я учусь понимать склонности каждого: что им нравится, а что нет. Просто пытаюсь разобраться в этом – и в нападении, и в защите», – сказал Сохан в интервью The New York Post.