Кендрик Нанн может пропустить матч с «Парижем» из-за гриппа

Лидер «Панатинаикоса» пропустил тренировку и может не сыграть с «Парижем».

Кендрик Нанн может пропустить выездной матч «Панатинаикоса» против «Парижа» в 29-м туре Евролиги. По информации SDNA, американский разыгрывающий не тренировался в среду из-за гриппа, и его участие в игре остается под вопросом.

«Панатинаикос» будет оценивать состояние 30-летнего баскетболиста в день матча, прежде чем принять окончательное решение о включении в заявку.

В текущем сезоне Евролиги Нанн в среднем набирает 19,3 очка, делает 3,1 подбора и 3,6 передачи за игру.