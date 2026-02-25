Макс Струс близок к возвращению на площадку

«Кливленд » получил обнадеживающие новости о состоянии Макса Струса . Главный тренер Кенни Эткинсон сообщил, что снайпер «Кавальерс» успешно восстанавливается после операции на стопе, перенесенной в межсезонье.

Эткинсон добавил, что он не только доволен, но даже «удивлен» тем, как выглядит 29-летний форвард во время тренировок.

Точные сроки возвращения игрока пока не называются. До конца регулярного сезона осталось 23 матча. «Кливленд» занимает четвертое место на Востоке с результатом 37-22.

В прошлом сезоне Струс набирал в среднем 9,4 очка, 4,3 подбора и 3,2 передачи, реализуя почти 39% трехочковых. Его возвращение станет серьезным усилением для команды в преддверии плей-офф.