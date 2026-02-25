Макс Струс близок к возвращению на площадку
«Кливленд» получил обнадеживающие новости о состоянии Макса Струса. Главный тренер Кенни Эткинсон сообщил, что снайпер «Кавальерс» успешно восстанавливается после операции на стопе, перенесенной в межсезонье.
Эткинсон добавил, что он не только доволен, но даже «удивлен» тем, как выглядит 29-летний форвард во время тренировок.
Точные сроки возвращения игрока пока не называются. До конца регулярного сезона осталось 23 матча. «Кливленд» занимает четвертое место на Востоке с результатом 37-22.
В прошлом сезоне Струс набирал в среднем 9,4 очка, 4,3 подбора и 3,2 передачи, реализуя почти 39% трехочковых. Его возвращение станет серьезным усилением для команды в преддверии плей-офф.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
До сих пор помню, когда в него вселился Трейси Макреди и он в соло концовку затащил. И какой гейм виннер уфф:
https://youtu.be/3X_rDnHmxZQ?si=pUs2mCCIo8db1MZM