Макс Струс близок к возвращению на площадку

«Кливленд» получил обнадеживающие новости о состоянии Макса Струса. Главный тренер Кенни Эткинсон сообщил, что снайпер «Кавальерс» успешно восстанавливается после операции на стопе, перенесенной в межсезонье.

Эткинсон добавил, что он не только доволен, но даже «удивлен» тем, как выглядит 29-летний форвард во время тренировок.

Точные сроки возвращения игрока пока не называются. До конца регулярного сезона осталось 23 матча. «Кливленд» занимает четвертое место на Востоке с результатом 37-22.

В прошлом сезоне Струс набирал в среднем 9,4 очка, 4,3 подбора и 3,2 передачи, реализуя почти 39% трехочковых. Его возвращение станет серьезным усилением для команды в преддверии плей-офф.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Мой любимый ролевик🖤

До сих пор помню, когда в него вселился Трейси Макреди и он в соло концовку затащил. И какой гейм виннер уфф:
https://youtu.be/3X_rDnHmxZQ?si=pUs2mCCIo8db1MZM
еще один шарлотан из майами, которого пичкали стероидами там
