  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Деджонте Мюррэй о возвращении после разрыва ахилла: «Знаю, что Бог приготовил для меня большие вещи – и на площадке, и за ее пределами»
4

Деджонте Мюррэй о возвращении после разрыва ахилла: «Знаю, что Бог приготовил для меня большие вещи – и на площадке, и за ее пределами»

Защитник «Пеликанс» вернулся после разрыва ахилла и помог обыграть «Уорриорз».

Деджонте Мюррэй вернулся на площадку спустя 13 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия и помог «Новому Орлеану» обыграть «Голден Стэйт» (113:109). За 25 минут он набрал 13 очков, отдал 3 передачи, сделал 2 подбора и 1 перехват, а в концовке реализовал решающий лэй-ап.

«Это благословение. Я долго держал в себе много эмоций. Моя семья была здесь. Так что да, я по-настоящему благодарен.

Это было здорово. Но главное – победа. Хочу, чтобы болельщики знали: я голоден. Я выхожу на площадку не ради себя – выхожу ради этой организации, своих братьев по команде и болельщиков. Нам нужно набрать ход перед межсезоньем и следующим годом. Так что победа имеет значение.

Как я уже говорил, я просто парень из Сиэтла, который играет в НБА, учитывая все, через что прошел. Я многое пережил, но не ищу оправданий. Держу спину прямо, голову высоко и улыбаюсь.

Мне интересно, что будет дальше. Знаю, что Бог приготовил для меня большие вещи – и на площадке, и за ее пределами», – сказал Мюррэй журналистам после матча.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Нового Орлеана»
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoДеджонте Мюррэй
logoГолден Стэйт
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А ещё мы, болельщики спёрс, отлично помним его слова, когда он уходил из сас. Не смог красиво проститься...
Удачи, ДеДжонте
в Бостоне бы на него посмотрел, либо в Далласе...
Ответ Cosstigan
в Бостоне бы на него посмотрел, либо в Далласе...
В Бостоне ему точно не место.
В Пеликанс из большого его только Зион и зарплата
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де’Энтони Мелтон и Зайон Уильямсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
25 февраля, 08:33Видео
Дрэймонд Грин запрыгнул на спину Деандре Джордана, чтобы вывести его на линию штрафных в концовке
25 февраля, 06:43Видео
Деджонте Мюррэй: «Я не из тех парней, которые думают: «Мне платят, поэтому отдохну еще месяцев 6». Я хочу защищать цвета «Нового Орлеана»
24 февраля, 07:41
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем