Деджонте Мюррэй о возвращении после разрыва ахилла: «Знаю, что Бог приготовил для меня большие вещи – и на площадке, и за ее пределами»

Защитник «Пеликанс» вернулся после разрыва ахилла и помог обыграть «Уорриорз».

Деджонте Мюррэй вернулся на площадку спустя 13 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия и помог «Новому Орлеану» обыграть «Голден Стэйт » (113:109). За 25 минут он набрал 13 очков, отдал 3 передачи, сделал 2 подбора и 1 перехват, а в концовке реализовал решающий лэй-ап.

«Это благословение. Я долго держал в себе много эмоций. Моя семья была здесь. Так что да, я по-настоящему благодарен.

Это было здорово. Но главное – победа. Хочу, чтобы болельщики знали: я голоден. Я выхожу на площадку не ради себя – выхожу ради этой организации, своих братьев по команде и болельщиков. Нам нужно набрать ход перед межсезоньем и следующим годом. Так что победа имеет значение.

Как я уже говорил, я просто парень из Сиэтла, который играет в НБА , учитывая все, через что прошел. Я многое пережил, но не ищу оправданий. Держу спину прямо, голову высоко и улыбаюсь.

Мне интересно, что будет дальше. Знаю, что Бог приготовил для меня большие вещи – и на площадке, и за ее пределами», – сказал Мюррэй журналистам после матча.