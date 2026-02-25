Джонатан Куминга о дебюте за «Атланту»: «Неважно, сколько очков я наберу – главное, влиять на игру и побеждать»

Джонатан Куминга прокомментировал свой яркий дебют за «Атланту» . 23-летний форвард набрал 27 очков (9 из 12 с игры, 3 из 4 из-за дуги), 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата за 24 минуты в матче против «Вашингтона» (119:98).

«Я бы не назвал это каким-то заявлением. У каждого все равно будет свое мнение. Я не особо обращаю внимание на то, что говорят другие. В конечном счете мы стараемся выиграть как можно больше матчей, и у нас очень небольшое окно возможностей, чтобы набрать как можно больше побед – неважно, каким способом мы их добьемся.

Я считаю, что это мой главный приоритет. И это главный приоритет для всех в этой команде. Мы постоянно говорим о том, что должны играть как единое целое и добывать победы. Только это имеет значение. Неважно, выйду ли я на площадку, нанесу два броска и наберу два очка – главное, чтобы я влиял на игру так, чтобы это помогало нам побеждать. Вот что действительно важно», – заявил Куминга.