Джеймс Уорти: «Леброна Джеймса обвели вокруг пальца в защите против Десмонда Бэйна. Печальное поражение»
Джеймс Уорти прокомментировал неудачу «Лейкерс» в игре с «Мэджик».
«Лейкерс» уступили «Мэджик» в напряженной концовке. Джеймс Уорти поделился мыслями по поводу проигрыша.
«Думаю, что Леброна Джеймса обвели вокруг пальца в защите. Надо держать Десмонда Бэйна. Он главный в клатче. Леброн упустил его ключевую «трешку».
В целом, «Лейкерс» продемонстрировали слабое исполнение. Не использовали все доступное время для организации атаки и движения мяча.
Деандре Эйтон успешно подключался к нападению, а они сбились на изоляции к концу игры. Еще одно печальное домашнее поражение», – заключил Уорти.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Лука не должен, Леброн не должен, Эйтон не должен... один Ривз должен разорваться и держать троих на дугах ))