Джеймс Уорти: «Леброна Джеймса обвели вокруг пальца в защите против Десмонда Бэйна. Печальное поражение»

Джеймс Уорти прокомментировал неудачу «Лейкерс» в игре с «Мэджик».

«Лейкерс» уступили «Мэджик» в напряженной концовке . Джеймс Уорти поделился мыслями по поводу проигрыша.

«Думаю, что Леброна Джеймса обвели вокруг пальца в защите. Надо держать Десмонда Бэйна . Он главный в клатче. Леброн упустил его ключевую «трешку».

В целом, «Лейкерс » продемонстрировали слабое исполнение. Не использовали все доступное время для организации атаки и движения мяча.

Деандре Эйтон успешно подключался к нападению, а они сбились на изоляции к концу игры. Еще одно печальное домашнее поражение», – заключил Уорти.