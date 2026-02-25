Джеймс Уорти: «Леброна Джеймса обвели вокруг пальца в защите против Десмонда Бэйна. Печальное поражение»

  • Спортс
Видео
23

Джеймс Уорти прокомментировал неудачу «Лейкерс» в игре с «Мэджик».

«Лейкерс» уступили «Мэджик» в напряженной концовке. Джеймс Уорти поделился мыслями по поводу проигрыша.

«Думаю, что Леброна Джеймса обвели вокруг пальца в защите. Надо держать Десмонда Бэйна. Он главный в клатче. Леброн упустил его ключевую «трешку».

В целом, «Лейкерс» продемонстрировали слабое исполнение. Не использовали все доступное время для организации атаки и движения мяча.

Деандре Эйтон успешно подключался к нападению, а они сбились на изоляции к концу игры. Еще одно печальное домашнее поражение», – заключил Уорти.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
23 комментария
Да Брон чот просто забил на Бэйна тут.
Ответ Misha_Sapunov
Да Брон чот просто забил на Бэйна тут.
Он побежал в своей обычной манере ставить блок со спины
Ответ Misha_Sapunov
Да Брон чот просто забил на Бэйна тут.
Да ладно. Вон он даже руку поднял...)
А с чего это Леброн его держать должен? в 41 год то...
Лука не должен, Леброн не должен, Эйтон не должен... один Ривз должен разорваться и держать троих на дугах ))
Рекомендуем