3

Финалисты Лиги чемпионов-2026/27 получат места в первом сезоне европейского турнира от НБА

Eurohoops подтвердил информацию по сотрудничеству Лиги чемпионов с НБА.

НБА собирается запустить европейский турнир под своей эгидой в сезоне-2027/28. Сотрудничество с ФИБА сделало Лигу чемпионов одним из способов отбора участников на соревновательной основе.

Eurohoops проинформировал, что на встрече в Женеве лига подтвердила свой статус клубам. Финалисты сезона-2026/27 получат 2 из 4 открытых мест в дебютном розыгрыше турнира от НБА.

Они присоединятся к 12 постоянным участникам, которые займут основные интересные НБА европейские рынки.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ариса Баркаса
Лига чемпионов
logoНБА
Лига Европы под эгидой НБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот свезло, так свезло
Ответ Павел Мраморнов
Вот свезло, так свезло
Да, свезло. Из днищенской баскетбольной ЛЧ попасть сразу в экосистему НБА - это очень круто на самом деле. Осталось только узнать размер гарантированных выплат участникам турнира НБА, даже если будет в районе 10 млн $, то этого хватит на всю зарплатную ведомость средней команды-участницы плюс доходы от билетов, мерча и т.д. Может быть очень жизнеспособный проект на самом деле.
Одна команда минимум будет испанской (хотя, может и вторая тоже)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
20 февраля, 17:59
Президент канала NBC Sports о европейском проекте НБА: «Мы верим в лигу, все, чего она касается, превращается в золото»
20 февраля, 17:18
Карл-Энтони Таунс: «Я бы рассмотрел вариант с выступлением в европейском проекте НБА»
18 февраля, 15:28
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем