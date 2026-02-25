Финалисты Лиги чемпионов-2026/27 получат места в первом сезоне европейского турнира от НБА
Eurohoops подтвердил информацию по сотрудничеству Лиги чемпионов с НБА.
НБА собирается запустить европейский турнир под своей эгидой в сезоне-2027/28. Сотрудничество с ФИБА сделало Лигу чемпионов одним из способов отбора участников на соревновательной основе.
Eurohoops проинформировал, что на встрече в Женеве лига подтвердила свой статус клубам. Финалисты сезона-2026/27 получат 2 из 4 открытых мест в дебютном розыгрыше турнира от НБА.
Они присоединятся к 12 постоянным участникам, которые займут основные интересные НБА европейские рынки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ариса Баркаса
Вот свезло, так свезло
Да, свезло. Из днищенской баскетбольной ЛЧ попасть сразу в экосистему НБА - это очень круто на самом деле. Осталось только узнать размер гарантированных выплат участникам турнира НБА, даже если будет в районе 10 млн $, то этого хватит на всю зарплатную ведомость средней команды-участницы плюс доходы от билетов, мерча и т.д. Может быть очень жизнеспособный проект на самом деле.
Одна команда минимум будет испанской (хотя, может и вторая тоже)
