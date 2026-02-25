Финалисты Лиги чемпионов-2026/27 получат места в первом сезоне европейского турнира от НБА

Eurohoops подтвердил информацию по сотрудничеству Лиги чемпионов с НБА.

НБА собирается запустить европейский турнир под своей эгидой в сезоне-2027/28. Сотрудничество с ФИБА сделало Лигу чемпионов одним из способов отбора участников на соревновательной основе.

Eurohoops проинформировал, что на встрече в Женеве лига подтвердила свой статус клубам. Финалисты сезона-2026/27 получат 2 из 4 открытых мест в дебютном розыгрыше турнира от НБА.

Они присоединятся к 12 постоянным участникам, которые займут основные интересные НБА европейские рынки.