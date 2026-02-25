0

22-летний форвард Никола Джуришич вернется в Европу и присоединится к «Црвене Звезде»

Никола Джуришич завершил свой американский этап карьеры.

22-летний сербский форвард Никола Джуришич (203 см) так и не дебютировал в НБА. 43-й номер драфта-2024 провел неполные 2 сезона в G-лиге и теперь возвращается в Европу.

«Црвена Звезда» настойчиво включилась в борьбу за игрока, несмотря на интерес из других команд Евролиги, и, по сообщению сербской прессы, добилась успеха.

Джуришич выступал за фарм-клуб «Атланты» в лиге развития, набирая 9,7 очка, 3,8 подбора, 2,8 передачи и 1,1 блок-шота в нынешнем сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Meridian Sport
