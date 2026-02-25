  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Президент «Лейкерс» Лон Розен: «У «Лейкерс» огромный потенциал для роста в международном масштабе, посмотрим, как далеко мы сможем зайти с Лукой Дончичем»
1

Президент «Лейкерс» Лон Розен: «У «Лейкерс» огромный потенциал для роста в международном масштабе, посмотрим, как далеко мы сможем зайти с Лукой Дончичем»

Лон Розен рассказал об изменениях в «Лейкерс».

Новый президент по бизнес-операциям «Лейкерс» Лон Розен прокомментировал свои планы.

«Лейкерс» и так очень успешны. Сумма сделки по их продаже говорит сама за себя.

Так что все идет хорошо. Что-то будет развиваться. Не знаю, насколько глубоки будут изменения, потому что это уже отличная организация.

Я буду заниматься только бизнесом. Роб Пелинка может делать все, что в его компетенциях. У меня отличные взаимоотношения с ним, знаю его со времен его работы с Кобе Брайантом. Встречались много лет назад.

Мэджик Джонсон – один из самых особенных людей, которых я когда-либо знал. Мой близкий друг. Знаю его с 19 лет. Он вовлечен во многие деловые процессы. Владеет футбольными, бейсбольными клубами, страховым бизнесом. Куча всего. Всегда задействован в командные дела в каком-то виде. Но это не будет иметь отношения к текучке. Все будет как прежде. Он просто огромный фанат «Лейкерс», не станет просить подписать кого-либо.

У «Лейкерс» огромный потенциал для роста в международном масштабе, присутствие Луки Дончича очень кстати. Он один из самых популярных баскетболистов в мире. Мы попробуем опереться на него и посмотреть, как далеко мы сможем зайти», – рассудил Розен.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoМэджик Джонсон
logoНБА
logoЛука Дончич
logoРоб Пелинка
logoЛейкерс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ты видел как он сегодня штрафные бросал?🏀
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» планируют продолжить сотрудничество с Пелинкой
25 февраля, 05:04
«Лейкерс» пожертвовали сезоном перед эрой Дончича. Почему?
16 февраля, 14:40
Самой громкой сделке в истории НБА – ровно год. Кто победил, кто проиграл в обмене Дончича?
2 февраля, 18:25
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем