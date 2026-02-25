Президент «Лейкерс» Лон Розен: «У «Лейкерс» огромный потенциал для роста в международном масштабе, посмотрим, как далеко мы сможем зайти с Лукой Дончичем»

Лон Розен рассказал об изменениях в «Лейкерс».

Новый президент по бизнес-операциям «Лейкерс» Лон Розен прокомментировал свои планы.

«Лейкерс» и так очень успешны. Сумма сделки по их продаже говорит сама за себя.

Так что все идет хорошо. Что-то будет развиваться. Не знаю, насколько глубоки будут изменения, потому что это уже отличная организация.

Я буду заниматься только бизнесом. Роб Пелинка может делать все, что в его компетенциях. У меня отличные взаимоотношения с ним, знаю его со времен его работы с Кобе Брайантом. Встречались много лет назад.

Мэджик Джонсон – один из самых особенных людей, которых я когда-либо знал. Мой близкий друг. Знаю его с 19 лет. Он вовлечен во многие деловые процессы. Владеет футбольными, бейсбольными клубами, страховым бизнесом. Куча всего. Всегда задействован в командные дела в каком-то виде. Но это не будет иметь отношения к текучке. Все будет как прежде. Он просто огромный фанат «Лейкерс», не станет просить подписать кого-либо.

У «Лейкерс » огромный потенциал для роста в международном масштабе, присутствие Луки Дончича очень кстати. Он один из самых популярных баскетболистов в мире. Мы попробуем опереться на него и посмотреть, как далеко мы сможем зайти», – рассудил Розен.