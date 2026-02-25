Майк Браун о поражении от «Кливленда»: «Безобразная игра. Все не так и в нападении, и в защите»

Майк Браун раскритиковал свою команду после неудачи в игре с «Кавальерс».

«Никс» уступили «Кавальерс» – 94:109.

«Безобразная игра. Все не так и в нападении, и в защите. Но стоит отдать должное «Кливленду ».

В первой половине потери все нам испортили. В нападении нам нужно поддерживать темп, лучше доставлять мяч в углы.

Впервые за долгое время у нас разладилась оборона. Как только мяч начинал двигаться, наши порядки сбивались, и соперник нас за это наказывал.

Третья четверть стала критической. Они набрали 23 очка, у нас 11. Наша атака просто растворилась в том, что касается темпа и способности проходить в «краску».

С нападением были проблемы и против «Чикаго» и «Хьюстона». Мы находили какие-то возможности, но сегодня, казалось, брели по пояс в грязи.

Что бы мы ни задумывали, это завершалось потерей или броском с сопротивлением. Было несколько хороших решений, но они ни к чему не привели.

Тяжелое поражение, безобразная игра. Вернемся и подумаем, как выиграть в пятницу», – заключил главный тренер Майк Браун .