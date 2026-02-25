Майк Браун о поражении от «Кливленда»: «Безобразная игра. Все не так и в нападении, и в защите»
«Никс» уступили «Кавальерс» – 94:109.
«Безобразная игра. Все не так и в нападении, и в защите. Но стоит отдать должное «Кливленду».
В первой половине потери все нам испортили. В нападении нам нужно поддерживать темп, лучше доставлять мяч в углы.
Впервые за долгое время у нас разладилась оборона. Как только мяч начинал двигаться, наши порядки сбивались, и соперник нас за это наказывал.
Третья четверть стала критической. Они набрали 23 очка, у нас 11. Наша атака просто растворилась в том, что касается темпа и способности проходить в «краску».
С нападением были проблемы и против «Чикаго» и «Хьюстона». Мы находили какие-то возможности, но сегодня, казалось, брели по пояс в грязи.
Что бы мы ни задумывали, это завершалось потерей или броском с сопротивлением. Было несколько хороших решений, но они ни к чему не привели.
Тяжелое поражение, безобразная игра. Вернемся и подумаем, как выиграть в пятницу», – заключил главный тренер Майк Браун.
Первая - это мутная ротация. Да, в начале и середине сезона широкая ротация приветствовалась, но к последней трети регулярки пора бы уже нащупать рабочие сочетания, а команда как играла, так и играет кто в лес, кто по дрова. Сегодня вот Бриджес сделал 17 бросков с удручающей эффективностью, а Таунс только пять (все попал). Вроде неплохо Шемета задействовали против Чикаго и Ракет - сегодня ему приходилось буквально самому искать броски. Вроде заиграл Диавара, почувствовал мяч - отдадим его минуты Зохану, который вообще непонятно зачем выходит на поляну. И я не хочу критиковать Бронсона, но иногда как-то хочется, чтобы он задействовал партнёров не только тогда, когда на исходе владения упёрся в защитника.
И вторая - безконечные подстраховки в защите. Это вообще бич современной НБА, тут надо целую статью писать. В прошлом году Никс отказались от подстраховок в по против Бостона и просто размотали чемпионский состав "кельтов", в этом любая изоляция противника приводит к тому, что центровой или игрок со слабой стороны, сломя голову, бегут "помогать". В итоге пас и свободный трёхочковый. Сегодня Кливленд буквально убил нас этими трёхами. А на хрена, спрашивается, подстраховывать, когда в лиге уже давно разучились бросать средние и играть в посте, буквально человек 20 чего-то могут изобразить.
Печально это всё.
