8

Майк Браун о поражении от «Кливленда»: «Безобразная игра. Все не так и в нападении, и в защите»

Майк Браун раскритиковал свою команду после неудачи в игре с «Кавальерс».

«Никс» уступили «Кавальерс» – 94:109.

«Безобразная игра. Все не так и в нападении, и в защите. Но стоит отдать должное «Кливленду».

В первой половине потери все нам испортили. В нападении нам нужно поддерживать темп, лучше доставлять мяч в углы.

Впервые за долгое время у нас разладилась оборона. Как только мяч начинал двигаться, наши порядки сбивались, и соперник нас за это наказывал.

Третья четверть стала критической. Они набрали 23 очка, у нас 11. Наша атака просто растворилась в том, что касается темпа и способности проходить в «краску».

С нападением были проблемы и против «Чикаго» и «Хьюстона». Мы находили какие-то возможности, но сегодня, казалось, брели по пояс в грязи.

Что бы мы ни задумывали, это завершалось потерей или броском с сопротивлением. Было несколько хороших решений, но они ни к чему не привели.

Тяжелое поражение, безобразная игра. Вернемся и подумаем, как выиграть в пятницу», – заключил главный тренер Майк Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Jump View
logoМайк Браун
logoНью-Йорк
logoНБА
logoКливленд
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Нью-Йорка несколько проблем
Первая - это мутная ротация. Да, в начале и середине сезона широкая ротация приветствовалась, но к последней трети регулярки пора бы уже нащупать рабочие сочетания, а команда как играла, так и играет кто в лес, кто по дрова. Сегодня вот Бриджес сделал 17 бросков с удручающей эффективностью, а Таунс только пять (все попал). Вроде неплохо Шемета задействовали против Чикаго и Ракет - сегодня ему приходилось буквально самому искать броски. Вроде заиграл Диавара, почувствовал мяч - отдадим его минуты Зохану, который вообще непонятно зачем выходит на поляну. И я не хочу критиковать Бронсона, но иногда как-то хочется, чтобы он задействовал партнёров не только тогда, когда на исходе владения упёрся в защитника.
И вторая - безконечные подстраховки в защите. Это вообще бич современной НБА, тут надо целую статью писать. В прошлом году Никс отказались от подстраховок в по против Бостона и просто размотали чемпионский состав "кельтов", в этом любая изоляция противника приводит к тому, что центровой или игрок со слабой стороны, сломя голову, бегут "помогать". В итоге пас и свободный трёхочковый. Сегодня Кливленд буквально убил нас этими трёхами. А на хрена, спрашивается, подстраховывать, когда в лиге уже давно разучились бросать средние и играть в посте, буквально человек 20 чего-то могут изобразить.
Печально это всё.
Ответ Skeleton64
У Нью-Йорка несколько проблем Первая - это мутная ротация. Да, в начале и середине сезона широкая ротация приветствовалась, но к последней трети регулярки пора бы уже нащупать рабочие сочетания, а команда как играла, так и играет кто в лес, кто по дрова. Сегодня вот Бриджес сделал 17 бросков с удручающей эффективностью, а Таунс только пять (все попал). Вроде неплохо Шемета задействовали против Чикаго и Ракет - сегодня ему приходилось буквально самому искать броски. Вроде заиграл Диавара, почувствовал мяч - отдадим его минуты Зохану, который вообще непонятно зачем выходит на поляну. И я не хочу критиковать Бронсона, но иногда как-то хочется, чтобы он задействовал партнёров не только тогда, когда на исходе владения упёрся в защитника. И вторая - безконечные подстраховки в защите. Это вообще бич современной НБА, тут надо целую статью писать. В прошлом году Никс отказались от подстраховок в по против Бостона и просто размотали чемпионский состав "кельтов", в этом любая изоляция противника приводит к тому, что центровой или игрок со слабой стороны, сломя голову, бегут "помогать". В итоге пас и свободный трёхочковый. Сегодня Кливленд буквально убил нас этими трёхами. А на хрена, спрашивается, подстраховывать, когда в лиге уже давно разучились бросать средние и играть в посте, буквально человек 20 чего-то могут изобразить. Печально это всё.
Так нету у никс игрока, который бы мог нормально заигрывать других. Брансон этот шаг на уровень выше пока не сделал, если вообще сделает.
Ответ ManOfWar
Так нету у никс игрока, который бы мог нормально заигрывать других. Брансон этот шаг на уровень выше пока не сделал, если вообще сделает.
чё это нет? Тайлер Колек!
Надеюсь, Брауну кто-нибудь расскажет, что его работа и заключается в том, чтобы не было безобразной игры и в защите, и в атаке.
Нет, ребята, всё не так, всё не так, ребята.
Эх, раз, да ещё раз,
Да ещё много, много, много, много,
Много раз, да ещё раз, всё не так, ребята
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Харден: «Донован Митчелл неэгоистичен, но очень уверен в себе и может набрать ход в любой момент»
25 февраля, 09:50
Кенни Эткинсон о победе над «Никс»: «Сегодня мы доминировали в нужных точках по всей площадке»
25 февраля, 09:40
НБА. «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк», 27+8+7 Уоллеса помогли «Оклахоме» победить «Торонто» и другие результаты
25 февраля, 06:01
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем