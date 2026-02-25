4

Док Риверс о встрече с «Майами»: «Рывок 16:2 под конец. Победа на характере»

Док Риверс прокомментировал успех «Бакс» в матче с «Хит».

«Милуоки» справился с «Майами» у себя дома (128:117).

«Игра закончилась нашим рывком 16:2. Мы остановили их в защите. Они напрягали нас через быстрое нападение в первой половине, даже в 3-й четверти. 3-4 раза набирали легкие очки после наших атак. В концовке мы успевали вернуться и закрыть «краску». Райан Роллинз и Кевин Портер набрали 12 на двоих. Контролировали концовку.

Ближе к концу матча мы сосредоточились на разменах и поиске слабых мест в их обороне. Два поздних таймаута нам сильно помогли. Смогли ввести в игру Бобби Портиса, потом Эй Джей Грина, добавляли «шутеров», растягивали пространство. Все это оказало влияние.

Райан и Кевин собрали что-то вроде 5 из последних подборов в защите. «Большие» нас уничтожают, защитникам приходится охотиться за мячом. Им это удалось.

Кэм Томас и Усман Дженг легко вписались в наш состав.

Кевин Портер был великолепен. Особенно во 2-й половине. Сначала его пару раз останавливали во время ведения. Дальше он действовал более агрессивно, двигал мяч, разыгрывал, попадал из-за дуги. Ему только 22 года, он будет все лучше.

Команда здорово отвечает на испытания. Были отрезки, когда мы могли опустить руки, но мы с этим справились. Это победа на характере. Хорошая победа», – заключил главный тренер Док Риверс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Милуоки»
logoУсман Дженг
logoРайан Роллинз
logoМайами
logoМилуоки
logoКэм Томас
logoКевин Портер
logoДок Риверс
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Портеру 25 лет, наверное забыл совсем док 😂
Райан Роллинз был очень неплох, средние под 45 накидал будь здоров. Майами конечно подсдулись. Хирро не хиро
Каммон гайз, летс гоу, иногда работает
Впервые за миллион лет он разобрал игру)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк», 27+8+7 Уоллеса помогли «Оклахоме» победить «Торонто» и другие результаты
25 февраля, 06:01
32+7+7 Кевина Портера позволили «Бакс» обыграть «Хит»
25 февраля, 05:59Видео
Милуоки – Майами: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 25 февраля 2026
24 февраля, 23:30Пользовательская новость
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем