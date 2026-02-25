Док Риверс о встрече с «Майами»: «Рывок 16:2 под конец. Победа на характере»

Док Риверс прокомментировал успех «Бакс» в матче с «Хит».

«Милуоки » справился с «Майами » у себя дома (128:117).

«Игра закончилась нашим рывком 16:2. Мы остановили их в защите. Они напрягали нас через быстрое нападение в первой половине, даже в 3-й четверти. 3-4 раза набирали легкие очки после наших атак. В концовке мы успевали вернуться и закрыть «краску». Райан Роллинз и Кевин Портер набрали 12 на двоих. Контролировали концовку.

Ближе к концу матча мы сосредоточились на разменах и поиске слабых мест в их обороне. Два поздних таймаута нам сильно помогли. Смогли ввести в игру Бобби Портиса, потом Эй Джей Грина, добавляли «шутеров», растягивали пространство. Все это оказало влияние.

Райан и Кевин собрали что-то вроде 5 из последних подборов в защите. «Большие» нас уничтожают, защитникам приходится охотиться за мячом. Им это удалось.

Кэм Томас и Усман Дженг легко вписались в наш состав.

Кевин Портер был великолепен. Особенно во 2-й половине. Сначала его пару раз останавливали во время ведения. Дальше он действовал более агрессивно, двигал мяч, разыгрывал, попадал из-за дуги. Ему только 22 года, он будет все лучше.

Команда здорово отвечает на испытания. Были отрезки, когда мы могли опустить руки, но мы с этим справились. Это победа на характере. Хорошая победа», – заключил главный тренер Док Риверс.