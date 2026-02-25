Вице-президент по игровому персоналу «Пэйсерс» Райан Карр ушел руководить баскетбольной программой университета Индианы

Вице-президент Райан Карр покинул «Индиану».

«Пэйсерс» лишились одного из топ-менеджеров своего фронт-офиса. Клуб покинул Райан Карр, работавший в организации с 2003 года (скаут) и занимавший в последнее время должность вице-президента по игровому персоналу.

При Карре команда 5 раз выходила в финал Востока и один раз добралась до финала НБА .

Специалист присоединился к баскетбольной программе университета Индианы в качестве исполнительного директора.