Вице-президент по игровому персоналу «Пэйсерс» Райан Карр ушел руководить баскетбольной программой университета Индианы
Вице-президент Райан Карр покинул «Индиану».
«Пэйсерс» лишились одного из топ-менеджеров своего фронт-офиса. Клуб покинул Райан Карр, работавший в организации с 2003 года (скаут) и занимавший в последнее время должность вице-президента по игровому персоналу.
При Карре команда 5 раз выходила в финал Востока и один раз добралась до финала НБА.
Специалист присоединился к баскетбольной программе университета Индианы в качестве исполнительного директора.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт университета Индианы
