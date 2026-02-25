  • Спортс
2

Джеймс Харден: «Донован Митчелл неэгоистичен, но очень уверен в себе и может набрать ход в любой момент»

Джеймс Харден рассказал об адаптации в «Кливленде».

«Кавальерс» справились с соперником по верхней части восточной конференции «Нью-Йорком» – 109:94. У разыгрывающего Джеймса Хардена 20 очков (8 из 18 с игры, 4 из 7 из-за дуги) и 4 передачи на 3 потери.

«В каждой игре главное – это мы сами. В каждом матче есть возможность стать лучше. Сегодня нам это удалось.

Я пока учусь, стараюсь набирать очки, разыгрывать, показывать лидерские качества.

Донован Митчелл очень неэгоистичен, но очень уверен в себе и способен набрать ход в любой момент.

Сегодня дело было в командных усилиях, так все и происходит каждый раз с моего прихода в коллектив. Мы стараемся построить нечто особенное, найти, что работает, а что нет.

Хорошая победа и еще одна возможность завтра», – заключил Харден.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кливленда»
2 комментария
Давай, Борода, в кои-то веки ты попал в сильную, сбалансированную команду без эго с хорошими большими, сильными снайперами и напарником в прайме. Жги!
Конфетно-букетный период у Хардена, пока что.
Рекомендуем