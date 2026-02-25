Кенни Эткинсон о победе над «Никс»: «Сегодня мы доминировали в нужных точках по всей площадке»

Кенни Эткинсон прокомментировал успех «Кливленда».

«Кавальерс» обыграли «Никс» на своей площадке в принципиальном для расстановки в Топ-4 Востока матче (109:94).

«Здорово, что Эван Мобли вернулся в состав. Эта стартовая пятерка с Эваном, Дином Уэйдом и Джарреттом Алленом отлично выглядит в защите.

Деннис Шредер и Кеон Эллис нам очень сильно помогают. Их скорость сыграла важную роль в разрушении построений соперника сегодня.

Дин Уэйд элитно обороняется. Помогает с подборами, которые являются нашей слабой стороной.

Джарретт Аллен поймал ритм. Он превосходит ожидания на обеих сторонах площадки. Его здоровье играет значимую роль в успехе.

Джейлон Тайсон провел образцовый матч. В нападении участвовал в шорт-ролле. Подчистил ошибки и чертовски хорошо оборонялся, в том числе против Джейлена Брансона.

Деннис Шредер и Донован Митчелл сразу нашли общий язык. Обсуждают все, как два квотербэка. Это один из самых позитивных моментов.

В прошлом плей-офф у нас была проблема с тем, чтобы занимать ключевые точки на площадке. В плане атлетизма и жесткости, в плане игрового интеллекта. Мы делаем на этом упор. Сегодня мы доминировали на нужных точках по всей площадке», – заключил главный тренер Кенни Эткинсон.