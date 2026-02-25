1

Кенни Эткинсон о победе над «Никс»: «Сегодня мы доминировали в нужных точках по всей площадке»

Кенни Эткинсон прокомментировал успех «Кливленда».

«Кавальерс» обыграли «Никс» на своей площадке в принципиальном для расстановки в Топ-4 Востока матче (109:94).

«Здорово, что Эван Мобли вернулся в состав. Эта стартовая пятерка с Эваном, Дином Уэйдом и Джарреттом Алленом отлично выглядит в защите.

Деннис Шредер и Кеон Эллис нам очень сильно помогают. Их скорость сыграла важную роль в разрушении построений соперника сегодня.

Дин Уэйд элитно обороняется. Помогает с подборами, которые являются нашей слабой стороной.

Джарретт Аллен поймал ритм. Он превосходит ожидания на обеих сторонах площадки. Его здоровье играет значимую роль в успехе.

Джейлон Тайсон провел образцовый матч. В нападении участвовал в шорт-ролле. Подчистил ошибки и чертовски хорошо оборонялся, в том числе против Джейлена Брансона.

Деннис Шредер и Донован Митчелл сразу нашли общий язык. Обсуждают все, как два квотербэка. Это один из самых позитивных моментов.

В прошлом плей-офф у нас была проблема с тем, чтобы занимать ключевые точки на площадке. В плане атлетизма и жесткости, в плане игрового интеллекта. Мы делаем на этом упор. Сегодня мы доминировали на нужных точках по всей площадке», – заключил главный тренер Кенни Эткинсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кливленда»
logoДин Уэйд
logoДонован Митчелл
logoКенни Эткинсон
logoЭван Мобли
logoДеннис Шредер
logoДжейлон Тайсон
logoКливленд
logoНБА
logoДжарретт Аллен
logoНью-Йорк
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Пожалуйста, будьте здоровы все к плей-офф
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В НБА давно не было такой жаркой гонки за MVP. Кто лидирует, кто начинает отставать?
23 февраля, 19:20
Кенни Эткинсон о совместимости Хардена и Митчелла: «Наша задача – грамотно все выстроить»
22 февраля, 15:49
Эван Мобли вернется на площадку в матче с «Бруклином»
18 февраля, 19:45
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Лейкерс», «Майами» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 21:09Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
сегодня, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
сегодня, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
сегодня, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
сегодня, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
сегодня, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
сегодня, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
сегодня, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
сегодня, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
сегодня, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
сегодня, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
сегодня, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
сегодня, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
сегодня, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
сегодня, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
сегодня, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
сегодня, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
сегодня, 15:59
Рекомендуем