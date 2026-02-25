Уэнделл Картер: «Паоло Банкеро может стать одним из лучших двусторонних игроков в истории»

Уэнделл Картер высоко оценил игру Паоло Банкеро.

Форвард «Орландо » Паоло Банкеро стал самым результативным в победной игре с «Лейкерс » и успешно отзащищался против Луки Дончича . Его одноклубник центровой Уэнделл Картер , реализовавший решающий бросок, прокомментировал выступление партнера.

«Когда Паоло сосредоточен на обороне, он один из лучших в лиге в этом компоненте. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших двусторонних игроков в истории баскетбола.

Два серьезных испытания – Кавай Ленард и Лука сегодня. Он преодолел их без колебаний. В таком режиме он позволяет всей команде раскрыться и выводит нас на новый уровень», – рассудил Картер.

«Мэджик» столкнулись с травмами ведущих игроков и пока не оправдывают ожиданий от сезона, занимая 7-е место на Востоке с результатом 31-26.