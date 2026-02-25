12

Уэнделл Картер: «Паоло Банкеро может стать одним из лучших двусторонних игроков в истории»

Уэнделл Картер высоко оценил игру Паоло Банкеро.

Форвард «Орландо» Паоло Банкеро стал самым результативным в победной игре с «Лейкерс» и успешно отзащищался против Луки Дончича. Его одноклубник центровой Уэнделл Картер, реализовавший решающий бросок, прокомментировал выступление партнера.

«Когда Паоло сосредоточен на обороне, он один из лучших в лиге в этом компоненте. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших двусторонних игроков в истории баскетбола.

Два серьезных испытания – Кавай Ленард и Лука сегодня. Он преодолел их без колебаний. В таком режиме он позволяет всей команде раскрыться и выводит нас на новый уровень», – рассудил Картер.

«Мэджик» столкнулись с травмами ведущих игроков и пока не оправдывают ожиданий от сезона, занимая 7-е место на Востоке с результатом 31-26.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
С Банкеро уже все понятно. Когда команда без своей звезды играет лучше, чем с ней - это приговор.
По его позиции лучшие двусторонние игроки это Данкан и Гарнетт, до любого из них Банкеро как до луны, особенно в плане мышления
Ответ Einfach Safari
По его позиции лучшие двусторонние игроки это Данкан и Гарнетт, до любого из них Банкеро как до луны, особенно в плане мышления
Не, он соревнуется с Леброном, Пи Джи, Каваем и др. Данкан - чисто игрок краски + средней c 19 очками по карьере. Куда более узкий специалист. Об обороне против периметра тоже особо речь не идет.
Ответ noke
Не, он соревнуется с Леброном, Пи Джи, Каваем и др. Данкан - чисто игрок краски + средней c 19 очками по карьере. Куда более узкий специалист. Об обороне против периметра тоже особо речь не идет.
Назвать Данкана узким специалистом, я аж потерял дар речи.
Кавай набрал 37 очков при 14 из 25 попаданий. Если бы не ограничения по времени было бы 40 +. Так что колебания определенно были. Но нужно признать, что у Орландо практически вся команда защищается на высоком уровне.
Пусть сначала научится играть, включая голову, а там и поговорим
А может стать вторым Симмонсом.
Так, хорошо, путь от «может стать одним из лучших игроков» до «может стать одним из лучших двусторонних игроков» (первое – Леброн Джеймс, второе – Скотти Пиппен) уже пройден.
Уверен, это далеко не предел падения, далеко не предел)
Ответ Дмитрий Куркаев
Так, хорошо, путь от «может стать одним из лучших игроков» до «может стать одним из лучших двусторонних игроков» (первое – Леброн Джеймс, второе – Скотти Пиппен) уже пройден. Уверен, это далеко не предел падения, далеко не предел)
Леброн что забыл на первом месте? Он разве был топовым на своей половине ? Нет .
А может даже и в своей команде лучшим не стать.
"Когда Паоло сосредоточен на обороне" - то есть примерно никогда)
