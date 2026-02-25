Уэнделл Картер: «Паоло Банкеро может стать одним из лучших двусторонних игроков в истории»
Уэнделл Картер высоко оценил игру Паоло Банкеро.
Форвард «Орландо» Паоло Банкеро стал самым результативным в победной игре с «Лейкерс» и успешно отзащищался против Луки Дончича. Его одноклубник центровой Уэнделл Картер, реализовавший решающий бросок, прокомментировал выступление партнера.
«Когда Паоло сосредоточен на обороне, он один из лучших в лиге в этом компоненте. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших двусторонних игроков в истории баскетбола.
Два серьезных испытания – Кавай Ленард и Лука сегодня. Он преодолел их без колебаний. В таком режиме он позволяет всей команде раскрыться и выводит нас на новый уровень», – рассудил Картер.
«Мэджик» столкнулись с травмами ведущих игроков и пока не оправдывают ожиданий от сезона, занимая 7-е место на Востоке с результатом 31-26.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Уверен, это далеко не предел падения, далеко не предел)