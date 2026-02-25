Юлия Савукова из МБА может быть выбрана на драфте-2026 женской НБА

В женской НБА рассматривают возможность подписания Юлии Савуковой.

По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», защитник МБА Юлия Савукова (19 лет) может быть выбрана на драфте-2026 женской НБА. Речь идет максимум о 2-м раунде драфта.

Савукова набирает 13,2 очка, 3,6 подбора, 4 передачи и 1,3 перехвата в среднем в матчах женского чемпионата России.