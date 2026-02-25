Де’Энтони Мелтон и Зайон Уильямсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 24 февраля.
На первых места в Топ-10 лучших моментов игрового дня оказались Де’Энтони Мелтон («Голден Стэйт») и Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»).
