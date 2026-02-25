Джейлен Джонсон получил травму левого бедра в матче с «Вашингтоном»
Джейлен Джонсон досрочно завершил встречу с «Уизардс».
Форвард «Атланты» Джейлен Джонсон провел менее 6 минут на площадке в матче против «Вашингтона». Джонсон завершил встречу из-за мышечной травмы левого бедра.
«Симптомов было достаточно, чтобы не отправлять его на площадку», – заключил главный тренер Куин Снайдер.
Форвард успел набрать 5 очков, 3 подбора и 2 перехвата. Его команда взяла верх со счетом 119:98.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем