Джейлен Джонсон получил травму левого бедра в матче с «Вашингтоном»

Джейлен Джонсон досрочно завершил встречу с «Уизардс».

Форвард «Атланты» Джейлен Джонсон провел менее 6 минут на площадке в матче против «Вашингтона ». Джонсон завершил встречу из-за мышечной травмы левого бедра.

«Симптомов было достаточно, чтобы не отправлять его на площадку», – заключил главный тренер Куин Снайдер.

Форвард успел набрать 5 очков, 3 подбора и 2 перехвата. Его команда взяла верх со счетом 119:98.