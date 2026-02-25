  • Спортс
  • Паоло Банкеро: «Пока нет Джейлена Саггса и Франца Вагнера, знаю, что мне нужно дополнительно отрабатывать в защите»
1

Паоло Банкеро рассказал о дополнительных обязанностях в обороне.

В последних двух матчах форвард «Орландо» Паоло Банкеро отзащищался против Кавая ЛенардаКлипперс») и Луки Дончича («Лейкерс»). Его команда взяла верх в обеих встречах.

«В других случаях тренеры иногда не хотят, чтобы лидеры так сильно тратили энергию. Но пока нет Джейлена Саггса и Франца Вагнера – наших лучших защитников на периметре – мне нужно дополнительно отрабатывать в обороне.

Я большой парень и мобильный. Полностью остановить таких игроков невозможно, но вполне реально заставить их напрягаться, смазать пару бросков, тратить силы», – поделился Банкеро.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джулиана Охеды
Рекомендуем