Паоло Банкеро: «Пока нет Джейлена Саггса и Франца Вагнера, знаю, что мне нужно дополнительно отрабатывать в защите»
Паоло Банкеро рассказал о дополнительных обязанностях в обороне.
В последних двух матчах форвард «Орландо» Паоло Банкеро отзащищался против Кавая Ленарда («Клипперс») и Луки Дончича («Лейкерс»). Его команда взяла верх в обеих встречах.
«В других случаях тренеры иногда не хотят, чтобы лидеры так сильно тратили энергию. Но пока нет Джейлена Саггса и Франца Вагнера – наших лучших защитников на периметре – мне нужно дополнительно отрабатывать в обороне.
Я большой парень и мобильный. Полностью остановить таких игроков невозможно, но вполне реально заставить их напрягаться, смазать пару бросков, тратить силы», – поделился Банкеро.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джулиана Охеды
