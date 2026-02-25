Джейден Макдэниэлс сделал 4 блок-шота в первой четверти матча и показал редкую статистическую линейку
Джейден Макдэниэлс отличился в игре с «Портлендом».
В победной игре с «Блэйзерс» (124:121) форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс стал вторым в истории НБА автором редкой статистической линейки. На его счету 5 блок-шотов, 5 трехочковых и 3 перехвата.
До него такое удавалось только центровому Бруку Лопесу в игре с овертаймом.
В активе Макдэниэлса 29 очков (12 из 16 с игры, 5 из 6 из-за дуги) и 6 подборов.
4 блок-шота пришлись на первую четверть матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Томера Азарли
Лучший 3&D лиги?
Лучший 3&D лиги?
Ю ноу 3&D ?)
Настораживает, что при таких показателях (у всех стартеров) добыта минимальная победа над Портлендом без лидера.
