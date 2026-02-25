Видео
Энтони Эдвардс набрал 34 очка и добился победы в матче с «Портлендом»

«Миннесота» выиграла в Портленде благодаря Энтони Эдвардсу.

«Тимбервулвз» справились с «Блэйзерс» в гостевом матче – 124:121. Решающий вклад внес защитник Энтони Эдвардс.

В его активе 34 очка, 4 подбора, 4 передачи на 5 потерь и 2 перехвата. Эдвардс реализовал 11 из 27 бросков с игры, 5 из 13 трехочковых и 7 из 10 штрафных. Защитник стал самым результативным игроком встречи.

Со стороны «Портленда» выделился центровой Донован Клинган. У него дабл-дабл – 11 очков, 16 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

