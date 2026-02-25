Кендрик Перкинс: «Рокетс» вылетят в первом раунде. Гарантирую»

Кендрик Перкинс удивил прогнозом по «Хьюстону».

Баскетбольный эксперт Кендрик Перкинс назвал проблемы «Хьюстона » и спрогнозировал ранний вылет команды в плей-офф-2026.

«Рокетс» вылетят в первом раунде. Я гарантирую вам это.

Во-первых, им не хватает баскетбольного интеллекта. Во-вторых, они потеряли свою идентичность в защите. Раньше они были командой, ориентированной на защиту. Я не знаю, что, черт возьми, случилось. В-третьих, они играют в индивидуальный, эгоистичный баскетбол.

Бывают моменты, когда смотришь только на Амена Томпсона . Он хочет решать один на один. Показать миру, что способен набирать очки. У них нет структуры в атаке. К Шенгюну это тоже относится. Меня это так раздражает!

И они даже не попытались заполучить Янниса перед дедлайном. Трубку не подняли! Сделали свою молодежь неприкасаемой. Вместо того чтобы объединить Кей Ди и Янниса в прайме. В то время, как многие конкуренты страдают от травм.

Это вылет в первом раунде, вот увидите», – считает Перкинс.