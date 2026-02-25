Кендрик Перкинс: «Рокетс» вылетят в первом раунде. Гарантирую»
Баскетбольный эксперт Кендрик Перкинс назвал проблемы «Хьюстона» и спрогнозировал ранний вылет команды в плей-офф-2026.
«Рокетс» вылетят в первом раунде. Я гарантирую вам это.
Во-первых, им не хватает баскетбольного интеллекта. Во-вторых, они потеряли свою идентичность в защите. Раньше они были командой, ориентированной на защиту. Я не знаю, что, черт возьми, случилось. В-третьих, они играют в индивидуальный, эгоистичный баскетбол.
Бывают моменты, когда смотришь только на Амена Томпсона. Он хочет решать один на один. Показать миру, что способен набирать очки. У них нет структуры в атаке. К Шенгюну это тоже относится. Меня это так раздражает!
И они даже не попытались заполучить Янниса перед дедлайном. Трубку не подняли! Сделали свою молодежь неприкасаемой. Вместо того чтобы объединить Кей Ди и Янниса в прайме. В то время, как многие конкуренты страдают от травм.
Это вылет в первом раунде, вот увидите», – считает Перкинс.
Нужен пг хороший, с броском, вместо Шенгюна. Тогда пазл сложится.
КД сейчас больше отдает мяч, он вообще, в последнее время очень много потерь допускает, не знаю с чем связано. Все остальное я уже описывал, если оставлять КД, то надо реально искать пг, вместо Альпи, он щас вообще не вписывается. Нужен Хардэн и тогда это будет хороший контендер. На следующие пару лет.
Если брать Яниса, то КД нужно отдавать, тогда они с Шенгюном и Томпсоном любой команде краску порвут, а Смит с Исоном на 3D. Так тоже может рабобтать. За этот варик еще то что КД запомоился с твиттером своим, сейчас даже уже все равно правда это или нет. Все равно осадочек остался.
Но то что Перк предлагает это просто хрень, это по-сути тот же вариант что и сейчас, просто более прокачанный, только вместо турка - грек, более живенький. Есть смысл прокачивать сильные стороны, а не размывать их.
Ну и плюс грека на турка, никто так просто не махнет, нужно кого-то еще отдавать, а кого хз, Олени, вряд ли захотят полумертвого ДФС или Окоги, пусть и живого, но все же не такого уж и ценного. Ну и в итоге Грек и КД будет те же лебедь-щука- рак, что и с Шенгюом. Я ж говорю, про интеллект Перку не надо рассуждать, хоть игровой, хоть обычный.