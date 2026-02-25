15

Кендрик Перкинс: «Рокетс» вылетят в первом раунде. Гарантирую»

Кендрик Перкинс удивил прогнозом по «Хьюстону».

Баскетбольный эксперт Кендрик Перкинс назвал проблемы «Хьюстона» и спрогнозировал ранний вылет команды в плей-офф-2026.

«Рокетс» вылетят в первом раунде. Я гарантирую вам это.

Во-первых, им не хватает баскетбольного интеллекта. Во-вторых, они потеряли свою идентичность в защите. Раньше они были командой, ориентированной на защиту. Я не знаю, что, черт возьми, случилось. В-третьих, они играют в индивидуальный, эгоистичный баскетбол.

Бывают моменты, когда смотришь только на Амена Томпсона. Он хочет решать один на один. Показать миру, что способен набирать очки. У них нет структуры в атаке. К Шенгюну это тоже относится. Меня это так раздражает!

И они даже не попытались заполучить Янниса перед дедлайном. Трубку не подняли! Сделали свою молодежь неприкасаемой. Вместо того чтобы объединить Кей Ди и Янниса в прайме. В то время, как многие конкуренты страдают от травм.

Это вылет в первом раунде, вот увидите», – считает Перкинс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
logoКендрик Перкинс
logoХьюстон
logoНБА
logoАмен Томпсон
logoЯннис Адетокумбо
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если только не выйдут на ЛАЛ
Турка бездарного надо давно было менять уже на что угодно. Пешеход без броска, без защиты и без старания. А сейчас поезд уехал, за это тело даже Кэма Томаса не отдадут. У Хьюстона защитный рейтинг -7,1 с "Бейби Йокичем" на площадке. К примеру, у Дончича, который "не защищается" -3,8. У Хардена -6,8. У ТрЯнга -4,5
Ответ dn8zmw5c
Турка бездарного надо давно было менять уже на что угодно. Пешеход без броска, без защиты и без старания. А сейчас поезд уехал, за это тело даже Кэма Томаса не отдадут. У Хьюстона защитный рейтинг -7,1 с "Бейби Йокичем" на площадке. К примеру, у Дончича, который "не защищается" -3,8. У Хардена -6,8. У ТрЯнга -4,5
Он не бездарен, на мвз так то ездил. Просто он больше не вписывается в Рокетс, игра сильно поменялась, с приходом КД и отсутствием Фреда и Адамса. Сидового баскета, как в прошлом году, больше не получается, нету Брукса, нету Грина, какой бы он ни был бестолковый, атлетизма ему не занимать.
Нужен пг хороший, с броском, вместо Шенгюна. Тогда пазл сложится.
Ответ TryHarden13
Он не бездарен, на мвз так то ездил. Просто он больше не вписывается в Рокетс, игра сильно поменялась, с приходом КД и отсутствием Фреда и Адамса. Сидового баскета, как в прошлом году, больше не получается, нету Брукса, нету Грина, какой бы он ни был бестолковый, атлетизма ему не занимать. Нужен пг хороший, с броском, вместо Шенгюна. Тогда пазл сложится.
Да, Шенгюну пг с броском нужен, чтобы он в защите начал играть. Все верно
Поздравляем «Рокетс» с успешным прохождением первого раунда!
Ну не Перку про баскетбольный интеллект рассуждать… но в принципе по факту он прав. Правда, я не думаю что нужен Янис, команда уже перестроена под КД, нужен хороший ПГ, я бы Хардена вернул, а Шенгюна бы сбагрил, он с приходом КД стал менее нужен. Если б сохранялся прошлогодний костяк, с Адамсом и Фредом, можно было бы дальше продолжать врываться в краску, сейчас это просто глупо выглядит. Одни сплошные айзо от него, которые больше приводят к потерям, чем к очкам.
Ответ TryHarden13
Ну не Перку про баскетбольный интеллект рассуждать… но в принципе по факту он прав. Правда, я не думаю что нужен Янис, команда уже перестроена под КД, нужен хороший ПГ, я бы Хардена вернул, а Шенгюна бы сбагрил, он с приходом КД стал менее нужен. Если б сохранялся прошлогодний костяк, с Адамсом и Фредом, можно было бы дальше продолжать врываться в краску, сейчас это просто глупо выглядит. Одни сплошные айзо от него, которые больше приводят к потерям, чем к очкам.
Да Шенгюн и раньше то не особо блистал, это только на фоне ГСВ он монструозно выглядит. Сейчас у им как минимум не хватает Фреда, или надо было искать толкового ПГ, но решили остаться со своими перспективными. И при этом все легло на плечи КД. Если он не забивает, то в принципе у Хьюстона начинаются большие проблемы. Нет даже нормального снайпера по трехам, стабильного. А с таким составом далеко не уедут.
Ответ SergoSSS
Да Шенгюн и раньше то не особо блистал, это только на фоне ГСВ он монструозно выглядит. Сейчас у им как минимум не хватает Фреда, или надо было искать толкового ПГ, но решили остаться со своими перспективными. И при этом все легло на плечи КД. Если он не забивает, то в принципе у Хьюстона начинаются большие проблемы. Нет даже нормального снайпера по трехам, стабильного. А с таким составом далеко не уедут.
ты наверное не смотришь игры Рокетс, норм щас идет по трехам, и Смит раздуплился, почти 46% из-за дуги, Исон вообще вторым во всей НБА был по процентам трех, буквально пару недель назад. Шепард хороший процент показывает.
КД сейчас больше отдает мяч, он вообще, в последнее время очень много потерь допускает, не знаю с чем связано. Все остальное я уже описывал, если оставлять КД, то надо реально искать пг, вместо Альпи, он щас вообще не вписывается. Нужен Хардэн и тогда это будет хороший контендер. На следующие пару лет.
Если брать Яниса, то КД нужно отдавать, тогда они с Шенгюном и Томпсоном любой команде краску порвут, а Смит с Исоном на 3D. Так тоже может рабобтать. За этот варик еще то что КД запомоился с твиттером своим, сейчас даже уже все равно правда это или нет. Все равно осадочек остался.
Но то что Перк предлагает это просто хрень, это по-сути тот же вариант что и сейчас, просто более прокачанный, только вместо турка - грек, более живенький. Есть смысл прокачивать сильные стороны, а не размывать их.
Ну и плюс грека на турка, никто так просто не махнет, нужно кого-то еще отдавать, а кого хз, Олени, вряд ли захотят полумертвого ДФС или Окоги, пусть и живого, но все же не такого уж и ценного. Ну и в итоге Грек и КД будет те же лебедь-щука- рак, что и с Шенгюом. Я ж говорю, про интеллект Перку не надо рассуждать, хоть игровой, хоть обычный.
Турка надо явно менять, в защите никакой, броска нет.
Так, Кендрик позарился на хлеб сэра Чарльза?!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В борьбу за Янниса Адетокумбо летом могут включиться «Хьюстон», «Сан-Антонио», «Кливленд» и «Детройт» (Джексон)
25 февраля, 05:12
«Бруклин» планирует вступить в гонку за Янниса Адетокумбо в межсезонье
23 февраля, 14:52
В этом сезоне лишь трое игроков НБА проводят более 36 минут за игру – рекордно низкий показатель
18 февраля, 20:16Фото
Седрик Кауард: «У Амена Томпсона невероятные навыки и инстинкты в защите, рискует, но остается перед тобой»
18 февраля, 08:58
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» играет с «Лейкерс», «Майами» победил «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 00:03Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
вчера, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
вчера, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
вчера, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
вчера, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
вчера, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
вчера, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
вчера, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
вчера, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
вчера, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
вчера, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
вчера, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
вчера, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
вчера, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
вчера, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
вчера, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
вчера, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
вчера, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
вчера, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
вчера, 15:59
Рекомендуем