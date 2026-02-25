Трэй Янг о последних днях в «Атланте»: «Понимал, что мне там больше не рады»
Экс-игрок «Хоукс» Трэй Янг во вторник вернулся в Атланту вместе со своей новой командой «Уизардс».
Во время пресс-конференции Янг вспомнил о заключительном периоде в клубе из Джорджии. Разыгрывающий был обменян в «Вашингтон» перед дедлайном.
«Самое сложное, как мне кажется – и это касается любой сферы – когда ты находишься в каком-то месте достаточно долго, и вдруг понимаешь, что тебе там больше не рады. И это как бы нормально. Понимаете, о чем я?
Такова жизнь. Мне кажется, это происходит в любой сфере, независимо от того, чем мы занимаемся», – поделился Янг.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
