  • Евролига. 29 очков Хортон-Такера помогли «Фенербахче» победить «Партизан», «Жальгирис» одолел «Олимпиакос» в двойном овертайме и другие результаты
Евролига. 29 очков Хортон-Такера помогли «Фенербахче» победить «Партизан», «Жальгирис» одолел «Олимпиакос» в двойном овертайме и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного сезона Евролиги.

«Фенербахче» обыграл «Партизан» благодаря 29 очкам Тэйлена Хортон-Такера. Турецкий клуб продлил победную серию до восьми матчей.

«Жальгирис» вырвал победу у «Олимпиакоса» в двойном овертайме.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 20-7, Олимпиакос Греция – 18-9, Валенсия Испания – 18-10, Барселона Испания – 17-11, Реал Испания – 17-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-11, Панатинаикос Греция – 16-12, Црвена Звезда Сербия – 16-12, Жальгирис Литва – 16-12, Монако – 16-12, Милан Италия – 14-14, Дубай ОАЭ – 14-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 13-15, Бавария Германия – 12-16, Виртус Италия – 12-16, Париж Франция – 9-18, Партизан Сербия – 9-19, Баскония Испания – 9-19, Анадолу Эфес Турция – 9-19, Виллербан Франция – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Ай знатно ковянские греков натянули
Ай знатно ковянские греков натянули
Ну, натянули это громко сказано. В любом случае дальше плей-инн опять не пройдут
Мне это не снится? Валенсия на 3м месте идёт? Еще и с запасом в одну игру от многих. Даже пришлось перепроверить на сайте Евролиги, но вроде нет и я не сплю
Мне это не снится? Валенсия на 3м месте идёт? Еще и с запасом в одну игру от многих. Даже пришлось перепроверить на сайте Евролиги, но вроде нет и я не сплю
Поднялись на фоне других неудачников
Дуэйн Вашингтон это Подземски на минималках
Ты опять здесь появился ? 🥴
Литовцы в Жальгирисе уже погоды не делают , на круг собрали 23 очка , сколько по отдельности Госс и Франсиско .
Удивляет расслоение в лиге , раньше явных аутсайдеров было 2-3 , а теперь их 6 и среди них Эфес , Баскония , ранее почти всегда находившиеся в первой восьмёрке . Полноценной замены российским клубам не получилось , Уникс , ЦСКА и Зенит , а ранее ещё и Химки находились в первой восьмёрке плей - офф, если взять 2 сербских клуба , то только Звезда осталась наверху , Партизан основательно провалился после ухода Желько .
Все остальные замены выглядят печально .
Маккаби , как и Эфес неожиданно ушел вниз , вот единственная неожиданность - это долгое лидерство Хапоэля с Итудисом в свой дебютный сезон
