Евролига. 29 очков Хортон-Такера помогли «Фенербахче» победить «Партизан», «Жальгирис» одолел «Олимпиакос» в двойном овертайме и другие результаты
«Фенербахче» обыграл «Партизан» благодаря 29 очкам Тэйлена Хортон-Такера. Турецкий клуб продлил победную серию до восьми матчей.
«Жальгирис» вырвал победу у «Олимпиакоса» в двойном овертайме.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче Турция – 20-7, Олимпиакос Греция – 18-9, Валенсия Испания – 18-10, Барселона Испания – 17-11, Реал Испания – 17-11, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 16-11, Панатинаикос Греция – 16-12, Црвена Звезда Сербия – 16-12, Жальгирис Литва – 16-12, Монако – 16-12, Милан Италия – 14-14, Дубай ОАЭ – 14-14, Маккаби Тель-Авив Израиль – 13-15, Бавария Германия – 12-16, Виртус Италия – 12-16, Париж Франция – 9-18, Партизан Сербия – 9-19, Баскония Испания – 9-19, Анадолу Эфес Турция – 9-19, Виллербан Франция – 7-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Удивляет расслоение в лиге , раньше явных аутсайдеров было 2-3 , а теперь их 6 и среди них Эфес , Баскония , ранее почти всегда находившиеся в первой восьмёрке . Полноценной замены российским клубам не получилось , Уникс , ЦСКА и Зенит , а ранее ещё и Химки находились в первой восьмёрке плей - офф, если взять 2 сербских клуба , то только Звезда осталась наверху , Партизан основательно провалился после ухода Желько .
Все остальные замены выглядят печально .
Маккаби , как и Эфес неожиданно ушел вниз , вот единственная неожиданность - это долгое лидерство Хапоэля с Итудисом в свой дебютный сезон