Лука Дончич о решении в концовке матча с «Мэджик»: «Был открыт, но подумал, что слишком далеко»

Лука Дончич прокомментировал неудачную передачу на Леброна Джеймса.

В финальном владении проигранного матча с «Орландо» (109:110) разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич предпочел отдать мяч Леброну Джеймсу. Сам Джеймс посчитал, что у Дончича была открытая позиция для броска.

«Знаю, что был открыт, но подумал, что слишком далеко. Попытался с ведения подобраться ближе. Наверное, нужно было брать мяч в руки и атаковать», – признал Дончич на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Нравится игра Дончича, отчасти мой любимый игрок в лиге, но, что-то этот год он конкретно сильно раздражать стал. Если раньше претензии к судьям еще как-то терпимо смотрелось, то сейчас это вообще жесть какая-та. В защите нарушает - спор, в атаке забрасывает тяжелый или мажет - спор. Где блин тот парень который любит баскетбол, играет с улыбкой и получает удовольствие от этого. Он лидер команды и в ЛАЛ то и дело в заключительные отрезки не бросает, а отдает только пас и сегодня это снова было, так еще отдал кому, руине который трехи не стабильно бросает.. Его еще как на зло в ЛАЛ обменяли, клуб который в лиге больше всего бесит из-за незаслуженного внимания, особенно те же Взял Мяч постоянно их мусолят, даже во время плей-офф в которых они не участвуют.
Это проклятье Лейкерс, а вернее одного супер рекордсмена оттуда...
что ты несешь🤡 терпимо смотрелись пхах, он уже несколько лет ноет без остановки на паркете, беззарактерный тюфяк который не годится на роль лидера чемпионсткой команды так и останется с зеро чемпионств и мвп
Блин, никакого оправдания Дончичу в этом моменте. Очень странное решение.
Не так давно была игра( не помню с кем), когда ЛАЛ уступали в концовке, перехватили мяч, и быстро вывели Дончича на дугу , он тоже бросать не стал, и отдал мяч партнеру
Под конец матча руки устали накидывать
Он же в Далласе в 4 четверти постоянно отдавал мяч Кайри
