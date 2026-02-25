Лука Дончич о решении в концовке матча с «Мэджик»: «Был открыт, но подумал, что слишком далеко»

Лука Дончич прокомментировал неудачную передачу на Леброна Джеймса.

В финальном владении проигранного матча с «Орландо » (109:110) разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич предпочел отдать мяч Леброну Джеймсу . Сам Джеймс посчитал, что у Дончича была открытая позиция для броска.

«Знаю, что был открыт, но подумал, что слишком далеко. Попытался с ведения подобраться ближе. Наверное, нужно было брать мяч в руки и атаковать», – признал Дончич на пресс-конференции.