Видео
7

Маркес Джонсон в последний раз исполнил данк в честь дня рождения. Легенде «Бакс» исполнилось 70 лет

Легенда НБА показал шикарную форму в 70 лет.

Пятикратный участник Матча звезд НБА Маркес Джонсон решил отказаться о традиции исполнять данк в честь дня рождения.

В феврале прославленному игроку «Милуоки» исполнилось 70 лет. Джонсон продемонстрировал отличную форму, но отметил, что больше не планирует забивать сверху во время празднований. 

«Данк в честь дня рождения! 70 лет. Это последний», – поделился экс-баскетболист с 11-летним стажем в НБА.

Джонсон также отрекламировал написанную им о школьных годах книгу под названием «Хроники Креншоу».

Всем бы такую форму в 70!
Красавчик! Физуха для 70 топ. А на вид не больше 60 мужику
По-любэ красавчик! Но вот бы как-то понимать что кольцо на стандартной высоте установлено... но все равно молодец!
Ответ Naduvnoy
По-любэ красавчик! Но вот бы как-то понимать что кольцо на стандартной высоте установлено... но все равно молодец!
Если у него сохранился рост за два метра, то вытянутой рукой он достанет до планки 270см. Визуально сантиметров на 30-40 он подпрыгнул. Так что если кольцо и установлено на 5-10см ниже, действительно согласимся, что мужик всё равно красавчик -)
Дед не забыл выпить таблетки)
Может, с кольцом и что-то не так, но для 70-и лет - это история!)
На данк-контесте не затерялся бы.
