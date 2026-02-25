Маркес Джонсон в последний раз исполнил данк в честь дня рождения. Легенде «Бакс» исполнилось 70 лет

Легенда НБА показал шикарную форму в 70 лет.

Пятикратный участник Матча звезд НБА Маркес Джонсон решил отказаться о традиции исполнять данк в честь дня рождения.

В феврале прославленному игроку «Милуоки » исполнилось 70 лет. Джонсон продемонстрировал отличную форму, но отметил, что больше не планирует забивать сверху во время празднований.

«Данк в честь дня рождения! 70 лет. Это последний», – поделился экс-баскетболист с 11-летним стажем в НБА.

Джонсон также отрекламировал написанную им о школьных годах книгу под названием «Хроники Креншоу».