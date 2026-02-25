«Мэджик» победили «Лейкерс» в напряженной концовке с 6 сменами лидера

«Лейкерс» уступили «Орландо» в домашней встрече.

«Мэджик» добились победы над «Лейкерс» в близкой концовке (110:109). В финальные минуты матча лидер менялся 6 раз.

Форвард «Орландо » Паоло Банкеро стал самым результативным в матче – 36 очков (12 из 22 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 10 из 11 с линии), 10 подборов и 6 передач на 4 потери.

В активе защитника Десмонда Бэйна 22 очка и 6 передач.

Разыгрывающий «Лейкерс » Лука Дончич был близок к трипл-даблу – 22 очка (8 из 24 с игры, 2 из 10 из-за дуги), 9 подборов и 15 передач на 2 потери.

У центрового Деандре Эйтона дабл-дабл – 21 очко и 13 подборов. Форвард Леброн Джеймс добавил 21 очко, 6 подобров и 4 передачи на 5 потерь.