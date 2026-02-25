«Мэджик» победили «Лейкерс» в напряженной концовке с 6 сменами лидера
«Лейкерс» уступили «Орландо» в домашней встрече.
«Мэджик» добились победы над «Лейкерс» в близкой концовке (110:109). В финальные минуты матча лидер менялся 6 раз.
Форвард «Орландо» Паоло Банкеро стал самым результативным в матче – 36 очков (12 из 22 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 10 из 11 с линии), 10 подборов и 6 передач на 4 потери.
В активе защитника Десмонда Бэйна 22 очка и 6 передач.
Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич был близок к трипл-даблу – 22 очка (8 из 24 с игры, 2 из 10 из-за дуги), 9 подборов и 15 передач на 2 потери.
У центрового Деандре Эйтона дабл-дабл – 21 очко и 13 подборов. Форвард Леброн Джеймс добавил 21 очко, 6 подобров и 4 передачи на 5 потерь.
...чем ближе игры на вылет тем меньше ожиданий от ЛАЛ, по сути остался вопрос кого оставлять по итогам - и пока ответ сливать всех )))
Ну лично я бы слил почти всех, оставил бы Луку, Эйтона запасным центром, Кеннарда, Хачимуру можно даже стартовым СФ, ну и Хейса, потому что он поднимает настроение Луке. Ривз пока горячий пирожок на обмен, остальных просто можно выбросить, без деда освободится платежка, найдут кого подписать, просто если честно говорить, замени прямо сейчас 90% состава на топ игроков Г лиги и ничего не поменяется. Это мусор, а не команда для победы, их и ГС вынесет, если судьи будут равнозначно свистеть.
