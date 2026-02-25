Леброн Джеймс о промахе в финальном владении: «Спрашивайте у Луки Дончича, у него была отличная позиция для броска»

Леброн Джеймс отправил репортеров к Луке Дончичу по поводу решающего броска.

Встреча с «Орландо » завершилась для «Лейкерс » поражением (109:110). Леброн Джеймс не попал из-за дуги со сложного броска с сопротивлением под сирену после передачи Луки Дончича .

«Разумеется, нужно спрашивать у Луки, что он там увидел. Мне показалось, что у него была хорошая позиция для броска. Мне мяч достался в неустойчивом положении. У него была отличная позиция», – заключил Джеймс.