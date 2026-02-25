Леброн Джеймс о промахе в финальном владении: «Спрашивайте у Луки Дончича, у него была отличная позиция для броска»
Леброн Джеймс отправил репортеров к Луке Дончичу по поводу решающего броска.
Встреча с «Орландо» завершилась для «Лейкерс» поражением (109:110). Леброн Джеймс не попал из-за дуги со сложного броска с сопротивлением под сирену после передачи Луки Дончича.
«Разумеется, нужно спрашивать у Луки, что он там увидел. Мне показалось, что у него была хорошая позиция для броска. Мне мяч достался в неустойчивом положении. У него была отличная позиция», – заключил Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BricksCenter
кринжанул лука
1. Нашел Леброна, который пошел в проход, заработал фол, но забил только 1 из 2.
2. Нашел открытого Хачимуру, который бросил сквозняк с трехи
3. Нашел открытого Леброна под кольцом на 2 последних очка ЛАЛ в игре
4. В защите почему-то остался один под щитом против Вендела Картера, когда, например, Леброн досматривал момент, как зритель в двух метрах от него, никого не кроя.
Виноват все равно Лука, не дотащил🤷🏻♂️
Я не говорю, что Лука сыграл как-то хорошо по своим меркам, но если Брон на него бочку катит, то должен был и сам делать сильно больше
https://m.sports.ru/basketball/1115184788-drejmond-grin-myurrej-smazal-brosok-na-pobedu-a-jokich-dazhe-plechami-.html
Некрасиво это - публичные претензии к партнеру по команде. Понятно, что Дончик странновато сыграл