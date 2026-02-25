  • Спортс
37

Леброн Джеймс о промахе в финальном владении: «Спрашивайте у Луки Дончича, у него была отличная позиция для броска»

Леброн Джеймс отправил репортеров к Луке Дончичу по поводу решающего броска.

Встреча с «Орландо» завершилась для «Лейкерс» поражением (109:110). Леброн Джеймс не попал из-за дуги со сложного броска с сопротивлением под сирену после передачи Луки Дончича.

«Разумеется, нужно спрашивать у Луки, что он там увидел. Мне показалось, что у него была хорошая позиция для броска. Мне мяч достался в неустойчивом положении. У него была отличная позиция», – заключил Джеймс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BricksCenter
а ведь дед прав
кринжанул лука
Зато прекрасно видно какая великолепная химия в команде. Как же они поддерживают друг друга!)) Леброшка, небось, разобиделся, что у него отняли прерогативу раскидывать картошку в концове. Он частенько в клатчах тоже любил такой гниляк кому-нибудь подсунуть, а теперь и ему подарочек перепал. :))
Вот это у тебя бомбануло)
В защиту Луки надо отметить, что на последней минуте матча он:
1. Нашел Леброна, который пошел в проход, заработал фол, но забил только 1 из 2.
2. Нашел открытого Хачимуру, который бросил сквозняк с трехи
3. Нашел открытого Леброна под кольцом на 2 последних очка ЛАЛ в игре
4. В защите почему-то остался один под щитом против Вендела Картера, когда, например, Леброн досматривал момент, как зритель в двух метрах от него, никого не кроя.

Виноват все равно Лука, не дотащил🤷🏻‍♂️
У Дончича 33% с игры, бросков много, а толку мало, но как обычно местные сектанты его оправдывают.
Про 15 ассистов и 9 подборов ты, конечно же, умолчишь. То ли дело ЛеБрон со своими 5 потерями на 4 передачи.
Я не говорю, что Лука сыграл как-то хорошо по своим меркам, но если Брон на него бочку катит, то должен был и сам делать сильно больше
Мне почему-то этот пост вспомнился. Нашел даже не поленился

https://m.sports.ru/basketball/1115184788-drejmond-grin-myurrej-smazal-brosok-na-pobedu-a-jokich-dazhe-plechami-.html

Некрасиво это - публичные претензии к партнеру по команде. Понятно, что Дончик странновато сыграл
Леброн же там мало раз побеждал (всего 4) и так мало раз играл в финале (всего 10), откуда ж ему знать как себя вести чтоб в финал попасть )))
Ну на самом деле не все так плохо было, Леброн мог за эти 3 секунды успеть и в проход пойти, средний бросить какой нибудь, попробовать поймать на фолы, или флоатер, сам тоже херню бросил какую то.
... Ответ знает только ветер (с).
Слова не мальчика но мужа
Видимо, Лука решил, что дед занесет данк с мясом, ведь для победы достаточно было 2 очка.
Опа, обидки начались
