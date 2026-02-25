  • Спортс
  • Дрэймонд Грин запрыгнул на спину Деандре Джордана, чтобы вывести его на линию штрафных в концовке
Дрэймонд Грин запрыгнул на спину Деандре Джордана, чтобы вывести его на линию штрафных в концовке

Дрэймонд Грин запрыгнул на спину сопернику во время матча.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин пошел на отчаянный шаг в концовке матча с «Пеликанс» в попытке спасти игру.

Когда «воины» уступали со счетом 90:99 за 4:27 до конца четвертой четверти, Грин запрыгнул на спину центрового Деандре Джордана. В этот момент его одноклубник исполнял штрафной бросок.

Джордан, который в этом сезоне реализует 50% с линии (47,5% за карьеру), в итоге отправил в цель один из двух последовавших штрафных, прежде чем был заменен за 4:10 до сирены. 

Калифорнийцы уступили «Новому Орлеану» со счетом 109:113.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
За такое неспортивный надо давать
