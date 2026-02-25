НБА показала очередной пример использования технологии Court IQ при оценке голтендинга в матче «Портленда» против «Миннесоты»
Нарушение Камары было зафиксировано с помощью технологии Court IQ.
Форвард «Блэйзерс» Тумани Камара нарушил правило голтендинга в матче с «Миннесотой». НБА показала, как технология трехмерного моделирования Court IQ позволила зафиксировать нарушение.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Official
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В этом моменте и технология не нужна - невооружённым глазом видно, что мяч коснулся щита
В теннисе давно работает, странно выдавать это за какое-то техническое достижение
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем