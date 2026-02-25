26

Егор Дёмин набрал 3 очка и 5 подборов при 1/7 с игры в проигранном матче с «Далласом»

Егор Дёмин набрал 3 очка и 5 подборов в очередной игре НБА.

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин провел 50-й матч в НБА.

Во встрече с «Далласом» (114:123) россиянин набрал 3 очка, 5 подборов и 2 передачи при 1/7 с игры.

За 28 минут в стартовой пятерке 19-летний баскетболист также отметился 1 перехватом и обошелся без единой потери.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoБруклин
logoЕгор Дёмин
logoДаллас
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Провальные игры у всех новичков бывают, но тут явно другое. Егор просто стоит в углу и на него даже не стягиваются, потому как знают что не пасанут ему. Мяч не дают, розыгрыша нет, бросков нет, скоро минуты начнут резать под предлогом что неэффективен.
Ответ Rodbert
Провальные игры у всех новичков бывают, но тут явно другое. Егор просто стоит в углу и на него даже не стягиваются, потому как знают что не пасанут ему. Мяч не дают, розыгрыша нет, бросков нет, скоро минуты начнут резать под предлогом что неэффективен.
Из твоего сообщения следует, что команда намеренно сливает Егора - даже ищет предлоги резать минуты. Но вот только зачем? Это седьмой пик последнего драфта в перестроечной команде - в такой ситуации шансы обычно дают до последнего.
Ответ mmike
Из твоего сообщения следует, что команда намеренно сливает Егора - даже ищет предлоги резать минуты. Но вот только зачем? Это седьмой пик последнего драфта в перестроечной команде - в такой ситуации шансы обычно дают до последнего.
Комментарий удален пользователем
Если забивает первый бросок, то дальше всё пойдёт , если мажет начинает нервничать. Чисто не окреп пока ментально, всё норм для его лет
Тут наглость нужна и пока прощают ошибки нужно рисковать - просто стоять и не лететь на подбор или рисковать на скорости - пока еще физика у него есть (скоро пойдут травмы). Ощущение боится наглеть. Если летом не прибавит то на фоне того что команда молодая его могут и задвинуть - шанс ему дали.
Ответ Dnk.Tmb
Тут наглость нужна и пока прощают ошибки нужно рисковать - просто стоять и не лететь на подбор или рисковать на скорости - пока еще физика у него есть (скоро пойдут травмы). Ощущение боится наглеть. Если летом не прибавит то на фоне того что команда молодая его могут и задвинуть - шанс ему дали.
Согласен, Егор еще не понял своей новой роли A3, теперь ему не надо кoнфетки передачи делать, а сразу шмaлять как получил.
Очень плох Егор в последнее время. И в атаке ничего не может и в защите дыра. А проявлять себя нужно именно в этом сезоне. В следующем Нетс будут играть на победу и такого резко отрицательного игрока в старте себе не смогут позволить. Да они, видя игру Егора, уже в межсезонье могут подобрать кого-то другого на его позицию.
Ответ Velleare
Очень плох Егор в последнее время. И в атаке ничего не может и в защите дыра. А проявлять себя нужно именно в этом сезоне. В следующем Нетс будут играть на победу и такого резко отрицательного игрока в старте себе не смогут позволить. Да они, видя игру Егора, уже в межсезонье могут подобрать кого-то другого на его позицию.
Да, с защитой просто беда, мимо него сегодня кто только не пробегал. Только один был неплохой момент с блокшотом, но придумали фол. Странно, что Фернандес не взял челлендж.
Демину тяжело без мяча чисто психологически. Ему нужно почувствовать игру, ритм, важность свою и тогда он кладет. И трешку положил он после двух, трёх владений, перехватов. Траоре много слишком на себя берет(тут видимо установка менеджмента на его развитие). И это плохо влияет на Егора.
Ответ SuperG
Демину тяжело без мяча чисто психологически. Ему нужно почувствовать игру, ритм, важность свою и тогда он кладет. И трешку положил он после двух, трёх владений, перехватов. Траоре много слишком на себя берет(тут видимо установка менеджмента на его развитие). И это плохо влияет на Егора.
Тут надо проявлять себя. У него есть то, чего не будет у Траоре никогда - габариты. И ими нужно понемногу начинать пользоваться и учиться этому, искать контакт иногда. В команде с танкингом есть большой минус - это вечное перетягивание одеяла за возможность проявить себя. О командной игре в таком случае речи идти не может, а это тоже сильная сторона Егора
Егор потерял уверенность. Связано ли это с ролью конкретно в какой-то игре, и с заданиями тренера? Да просто надо быть наглее. Ты - 8-й пик, так иди доказывай, а не стой в углу и не делай скидки, на тебя не играют - иди в проход, решай сам. Нет уверенности. Например, даже Швед, покинув НБА, потом в Евролиге всех амеров заставлял играть в свою игру: проход в краску- скидка. А просто стоять и ждать - это путь в ролевики. Ну чем не пример?
Ответ Sergey Arkhipov
Егор потерял уверенность. Связано ли это с ролью конкретно в какой-то игре, и с заданиями тренера? Да просто надо быть наглее. Ты - 8-й пик, так иди доказывай, а не стой в углу и не делай скидки, на тебя не играют - иди в проход, решай сам. Нет уверенности. Например, даже Швед, покинув НБА, потом в Евролиге всех амеров заставлял играть в свою игру: проход в краску- скидка. А просто стоять и ждать - это путь в ролевики. Ну чем не пример?
Швед был опытный, Егору 19 лет, без опыта в лиге, рядом Портер с гайкой и одним из лучших бросков в лиге. Швед неудачный пример
Егору постоянно меняют роль. То он болл-хендлер, то тупо шмаляет с трешки. В этом матче я увидел, что он не просто стоит в углу, а время от времени пытается байтить на проход под кольцо - а иногда не байтит, а проходит. Заметил также, что если раньше он защищался на 4-5, то теперь стартует защиту под кольцом, а после разменивается и уходит наверх. Подозреваю, что ему добавилось физической нагрузки, из-за чего просел бросок. Короче говоря, его готовят уже к следующему сезону и требуют вариативности. В межсезонье, уверен, Бруклин укрепится, почти наверняка Егору вернут его позицию PG, а до конца сезона увидим еще одну перестановку, где для Демина будут искать роль под пик-н-роллы, чтобы он наработал именно розыгрыш, попробуют и изоляции, чтобы в следующем сезоне Егор был акцентированно разыгрывающим, где он начинает атаки, таскает мяч и выстраивает комбинации. А текущие варианты отрабатываются, чтобы увеличить вариативность его действий. А от других ребят требуют продемонстрировать себя, чтобы было понятно, как команда может использовать такие активы.
Ответ Сергей Чумаченко
Егору постоянно меняют роль. То он болл-хендлер, то тупо шмаляет с трешки. В этом матче я увидел, что он не просто стоит в углу, а время от времени пытается байтить на проход под кольцо - а иногда не байтит, а проходит. Заметил также, что если раньше он защищался на 4-5, то теперь стартует защиту под кольцом, а после разменивается и уходит наверх. Подозреваю, что ему добавилось физической нагрузки, из-за чего просел бросок. Короче говоря, его готовят уже к следующему сезону и требуют вариативности. В межсезонье, уверен, Бруклин укрепится, почти наверняка Егору вернут его позицию PG, а до конца сезона увидим еще одну перестановку, где для Демина будут искать роль под пик-н-роллы, чтобы он наработал именно розыгрыш, попробуют и изоляции, чтобы в следующем сезоне Егор был акцентированно разыгрывающим, где он начинает атаки, таскает мяч и выстраивает комбинации. А текущие варианты отрабатываются, чтобы увеличить вариативность его действий. А от других ребят требуют продемонстрировать себя, чтобы было понятно, как команда может использовать такие активы.
Мяч в руках у Егора только при разгоне после своих же перехватов/подборов или ненадолго после того, как Траоре наошибается. Очень редко его оставляют одного в розыгрыше, выпуская с Пауэллом, обычно минуты на 2-3. За всю игру с Далласом один хороший пас от Егора в краску на Клауни - на том сфолили. Броски почти все были по делу, но прицел явно сбился. Лей-ап чуть не донес… кстати, как и Траоре немного позже.
А вообще задачу слива успешно выполнили. Настрелявшего 17 очков со скамейки Мэнна оставили в концовке на лавке, зато изобразили тайм-аут за 30 секунд до конца при -9.
Ответ Scorpion69
Мяч в руках у Егора только при разгоне после своих же перехватов/подборов или ненадолго после того, как Траоре наошибается. Очень редко его оставляют одного в розыгрыше, выпуская с Пауэллом, обычно минуты на 2-3. За всю игру с Далласом один хороший пас от Егора в краску на Клауни - на том сфолили. Броски почти все были по делу, но прицел явно сбился. Лей-ап чуть не донес… кстати, как и Траоре немного позже. А вообще задачу слива успешно выполнили. Настрелявшего 17 очков со скамейки Мэнна оставили в концовке на лавке, зато изобразили тайм-аут за 30 секунд до конца при -9.
Вы очень узко мыслите. Попробуйте помыслить чуть пошире, не на разрез одного матча, десяти матчей или даже целого сезона. Бруклин такими категориями не мыслит, равно как и его главный тренер. Их задача - подготовить команду к следующим сезонам. Весь этот сезон, помимо задачи проиграть как можно больше, они решают задачу - как выстроить команду на следующий. Подготовить этих пареньков, кого-то из них оставить себе, кого-то выгодно продать в межсезонье, возможно даже не в этом. Использовать свои накопленные драфт-активы - которые они, кстати, тоже коллекционировали в течении нескольких лет, а кроме того создавали себе место под потолком зарплат. Кого взять через лотерею драфт-пиков? Кого подписать из свободных агентов? В какую сторону развивать новичков, которых уже подписали? Можно ли попробовать Егора в качестве снайпера? А распасовщика? А проходы под кольцу? А без мяча? А в связке с Траоре или Дрейком Пауэллом? Может, ему следует набрать массу в тренажерном зале? Тогда прицел собьется... ну да Бог с ним, мы же этот сезон пробуем все новое. Именно так мыслит сейчас Бруклин и его тренер. Матчи сами по себе ничего не значат - Бруклин выходит на каждый, как на тренировку. Разумеется, проигрывают, ну так оно и логично, ведь для остальных команд сейчас идет Сезон НБА, борьба за Титул, а для Бруклина - Летняя Лига. Совершенно разные цели и задачи.
В самом начале первой четверти Егор пошел под кольцо, хорошо прочитав момент, но смазал лей ап и загрустил. Был бы он увереннее в том моменте, пошел бы на данк, там либо постер, либо фолы. Тиммейты такое бы оценили. Егор пытается играть умно, избегая контакта в атаке, много перемещаясь в поисках лучшей позиции, но нужно немного жертвовать собой в таких моментах и играть в контакт.

Процент с трехи последние игры прилично просел, связываю это с другой позицией и игрой против более крупных защитников.

При всей скорости Траоре, Егор был бы лучшим вариантом для ПГ, нужно работать над возвращением позиции. С ним команда получает больше возможностей, на двух сторонах площадки.

28 минут на площадке, 8ой пик в танкующей команде и всего 7 бросков, это очень мало. У того же Траоре 11 бросков при такой же провальной игре.
Понятно, что в команде не играют нормальный пикнролл, но единственная трешка была с 1в1, нужно больше пробовать самому
Дёмин по-тихоньку начинает втягиваться в танкинг. Брулин уже в тройке, осталось закрепить позиции
последние матчи не залетает у Егора...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк», 27+8+7 Уоллеса помогли «Оклахоме» победить «Торонто» и другие результаты
25 февраля, 06:01
Бруклин – Даллас: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 25 февраля 2026
24 февраля, 23:00Пользовательская новость
Егор Дёмин выписал блок-шот Айзейе Джо и забросил трехочковый
21 февраля, 04:55Видео
Егор Дёмин набрал 10 очков и 5 подборов в проигранном матче с «Кливлендом»
20 февраля, 04:44
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Голден Стэйт» играет с «Лейкерс», «Майами» победил «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 00:03Live
Юдонис Хаслем: «Дело не в Редике, а в игроках «Лейкерс» и в ошибках двух главных звезд»
вчера, 20:24Видео
Джейлен Дюрен: «Я предельно лоялен, таким вырос. В «Пистонс» мои братья»
вчера, 19:30
«Сарагоса» не стала продлевать сотрудничество с Джошем Ричардсоном после испытательного срока
вчера, 19:15
«Голден Стэйт» продлил контракт Ги Сантоса на 3 года и 15 миллионов долларов
вчера, 18:45
Кенни Эткинсон: «Джеймсу Хардену пока трудно просто вести мяч»
вчера, 18:34
«Зенит» подписал американского защитника Джонни Джузэнга до конца сезона
вчера, 17:43Фото
«Бавария» снова интересуется Одедом Каташем
вчера, 17:30
Никола Миротич, скорее всего, вернется в Испанию летом, «Валенсия» и «Реал» проявляют интерес
вчера, 16:40
Райан Нембхард подпишет стандартный двухлетний контракт с «Далласом»
вчера, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Дилан Озетковски и Шейк Милтон застряли в Дубае после поездки на выходных
вчера, 20:59
«Хапоэль Тель-Авив» пытается срочно вывезти своих легионеров из Израиля, рассматривается вариант морского пути
вчера, 19:56
Алекса Аврамович поможет сборной Сербии в следующей игре с Турцией 2 марта
вчера, 19:45
«Его бросок одинаков из любого положения». «Хорнетс» поздравили Кона Книппела с рекордом по трехочковым трибьют-видео
вчера, 19:06Видео
ФИБА перенесла матчи групп C и D азиатских отборов на чемпионат мира-2027 на июнь из-за конфликта на Ближнем Востоке
вчера, 18:24
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» победило московское, «Ника» уступила УГМК и другие результаты
вчера, 18:05
Дарио Шарич набрал 23+7 (8 из 12 с игры) в победном матче против сборной Германии
вчера, 17:55
«Гран-Канария» продлила контракт Микеля Сальво, несмотря на тяжелую травму колена у форварда
вчера, 17:15Фото
«Тенерифе» подписал бывшего чемпиона NCAA Кенни Уильямса
вчера, 17:05Фото
Эргин Атаман: «Кажется, первая победа Турции в Сербии, исторический матч»
вчера, 15:59
Рекомендуем