Егор Дёмин набрал 3 очка и 5 подборов при 1/7 с игры в проигранном матче с «Далласом»
Егор Дёмин набрал 3 очка и 5 подборов в очередной игре НБА.
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин провел 50-й матч в НБА.
Во встрече с «Далласом» (114:123) россиянин набрал 3 очка, 5 подборов и 2 передачи при 1/7 с игры.
За 28 минут в стартовой пятерке 19-летний баскетболист также отметился 1 перехватом и обошелся без единой потери.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
А вообще задачу слива успешно выполнили. Настрелявшего 17 очков со скамейки Мэнна оставили в концовке на лавке, зато изобразили тайм-аут за 30 секунд до конца при -9.
Процент с трехи последние игры прилично просел, связываю это с другой позицией и игрой против более крупных защитников.
При всей скорости Траоре, Егор был бы лучшим вариантом для ПГ, нужно работать над возвращением позиции. С ним команда получает больше возможностей, на двух сторонах площадки.
28 минут на площадке, 8ой пик в танкующей команде и всего 7 бросков, это очень мало. У того же Траоре 11 бросков при такой же провальной игре.
Понятно, что в команде не играют нормальный пикнролл, но единственная трешка была с 1в1, нужно больше пробовать самому