Егор Дёмин набрал 3 очка и 5 подборов при 1/7 с игры в проигранном матче с «Далласом»

Егор Дёмин набрал 3 очка и 5 подборов в очередной игре НБА.

Разыгрывающий «Бруклина » Егор Дёмин провел 50-й матч в НБА .

Во встрече с «Далласом » (114:123) россиянин набрал 3 очка, 5 подборов и 2 передачи при 1/7 с игры.

За 28 минут в стартовой пятерке 19-летний баскетболист также отметился 1 перехватом и обошелся без единой потери.