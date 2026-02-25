Кэйсон Уоллес набрал 27+8+7 и реализовал 4 из 5 трехочковых в победной игре с «Торонто»
Кэйсон Уоллес повел «Тандер» за собой в игре против «Рэпторс».
Победный матч против «Торонто» (116:107) стал успешным для защитника Кэйсона Уоллеса. В отсутствие лидеров команды Уоллес взял на себя лидерскую роль.
Защитник повторил личный рекорд по результативности (27), реализовав 11 из 16 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 1 из 2 штрафных. На его счету также 8 подборов и 7 передач за 35 минут на площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем