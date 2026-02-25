Видео
Леброн Джеймс смазал 3-очковый на победу в матче с «Мэджик»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил бросок на победу в матче с «Мэджик» (109:110), но промахнулся.

Джеймс атаковал с разворота после передачи Луки Дончича. Словенец не стал бросать сам, ограничившись обманным движением.

Джеймс набрал 21 очко, 6 подборов и 4 передачи при 8/13 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Brick Center
Подстава от Данчича, подсунул мяч деду, хотя обязан был сам бросать открытую три. Уже во второй раз за последнее время такая дичь от Луки, в недавнем клатче дерби с Клипперс тоже не стал бросать ещё более открытую трёху
Подстава от Данчича, подсунул мяч деду, хотя обязан был сам бросать открытую три. Уже во второй раз за последнее время такая дичь от Луки, в недавнем клатче дерби с Клипперс тоже не стал бросать ещё более открытую трёху
Идёт по стопам Симмонса))
Подстава от Данчича, подсунул мяч деду, хотя обязан был сам бросать открытую три. Уже во второй раз за последнее время такая дичь от Луки, в недавнем клатче дерби с Клипперс тоже не стал бросать ещё более открытую трёху
Это заговор!
Надо было Ривзу отдать, у него лучше позиция была, а так почти «подстава» Брону
Проиграли очередную корову
подстава от словенца
Смазал Дончич, это просто подстава, а потом идёт в подтрибунку и что то бубнит недовольный. Видно ж было, что он должен был заряжать или... что то пошло не по плану?
Смазал Дончич, это просто подстава, а потом идёт в подтрибунку и что то бубнит недовольный. Видно ж было, что он должен был заряжать или... что то пошло не по плану?
"подумал, что слишком далеко" - сказал Дончич, который исполняет 2-3 таких броска в среднем за матч
... не удивлюсь что Дончич уже ждет Йокича - тут уже все ясно, все играют как короли
