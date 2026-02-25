Леброн Джеймс смазал 3-очковый на победу в матче с «Мэджик»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс исполнил бросок на победу в матче с «Мэджик» (109:110), но промахнулся.
Джеймс атаковал с разворота после передачи Луки Дончича. Словенец не стал бросать сам, ограничившись обманным движением.
Джеймс набрал 21 очко, 6 подборов и 4 передачи при 8/13 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Brick Center
