Леброн Джеймс смазал 3-очковый на победу в матче с «Мэджик»

Форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс исполнил бросок на победу в матче с «Мэджик» (109:110), но промахнулся.

Джеймс атаковал с разворота после передачи Луки Дончича . Словенец не стал бросать сам, ограничившись обманным движением.

Джеймс набрал 21 очко, 6 подборов и 4 передачи при 8/13 с игры.