Коби Уайт о возвращении в Чикаго: «Очень трогает, когда понимаешь, на скольких людей влияешь благодаря этой прекрасной игре»
Коби Уайт прокомментировал возвращение в Чикаго.
Защитник Коби Уайт во вторник дебютировал за «Шарлотт» в матче против своей бывшей команды «Чикаго» (131:99).
Выступавший за «Буллз» с 2019 года Уайт набрал 10 очков, 4 передачи и 1 перехват.
«Ты даже не представляешь, какое влияние оказываешь на людей, и какое влияние люди оказывают на тебя – и это меня очень трогает. Это было самым важным за сегодня. Мне аплодировали и все такое, но уже само по себе присутствие такого количества людей сегодня, либо в моей майке, либо выкрикивающих мое имя... Старался наслаждаться моментом.
Очень трогательно осознавать, на скольких людей ты влияешь благодаря этой прекрасной игре», – признался 26-летний Уайт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
включу Матеранского, но кажется вроде только недавно его на драфте выбирали
