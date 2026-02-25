Коби Уайт о возвращении в Чикаго: «Очень трогает, когда понимаешь, на скольких людей влияешь благодаря этой прекрасной игре»

Коби Уайт прокомментировал возвращение в Чикаго.

Защитник Коби Уайт во вторник дебютировал за «Шарлотт » в матче против своей бывшей команды «Чикаго » (131:99).

Выступавший за «Буллз» с 2019 года Уайт набрал 10 очков, 4 передачи и 1 перехват.

«Ты даже не представляешь, какое влияние оказываешь на людей, и какое влияние люди оказывают на тебя – и это меня очень трогает. Это было самым важным за сегодня. Мне аплодировали и все такое, но уже само по себе присутствие такого количества людей сегодня, либо в моей майке, либо выкрикивающих мое имя... Старался наслаждаться моментом.

Очень трогательно осознавать, на скольких людей ты влияешь благодаря этой прекрасной игре», – признался 26-летний Уайт.