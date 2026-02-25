32+7+7 Кевина Портера позволили «Бакс» обыграть «Хит»
Кевин Портер отличился в победной игре с «Майами».
Домашний матч с «Майами» стал для «Милуоки» победным (128:117). Ключевым игроком встречи оказался разыгрывающий Кевин Портер.
Портер набрал 32 очка, повторив свой лучший показатель результативности нынешнего сезона, 7 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Защитник реализовал 11 из 20 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 8 из 8 штрафных.
Со стороны «Хит» выделился защитник Норман Пауэлл. У него 26 очков (6 из 14 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 11 из 14 с линии), 6 подборов и 6 потерь.
Бакс стали и без Янниса побеждать, и не только танкующие команды.
