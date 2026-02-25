Видео
Матас Бузелис обновил рекорд карьеры по очкам (32) в проигранном матче с «Шарлотт»

Матас Бузелис ярко провел игру против «Хорнетс».

«Чикаго» разгромно уступил «Шарлотт» на своей площадке (99:131). Форвард Матас Бузелис обновил рекорд карьеры по результативности.

На его счету 32 очка за 33 минуты при 13 точных из 19 бросков с игры и 6 из 11 трехочковых. Бузелис ни разу не вставал на штрафную линию. В его активе также 7 подборов.

Со стороны «Хорнетс» выделились форварды Брэндон Миллер (23 + 6 подборов + 3 передачи + 6 потерь при 5 из 9 из-за дуги) и Кон Книппел (21 очко, 3 из 6 из-за дуги).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Набузил неплохо
