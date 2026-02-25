Брайан Скалабрини о Вембаньяме: «Еще не знал такого игрока, который оказывал бы столь большое влияние»

Брайан Скалабрини назвал уникальную характеристику Вембаньямы.

Чемпион НБА Брайан Скалабрини считает, что в истории НБА еще не было игрока, который влиял бы на игровые планы соперников как Виктор Вембаньяма .

«У «Сперс» 5-1 в матчах против «Оклахомы» и «Детройта». С ума сойти. И я видел его игру вживую.

Еще не знал такого игрока, который оказывал бы столь большое влияние. И я имею в виду, он самый влиятельный за всю историю НБА.

Дело в том, что соперникам приходится учитывать, конечно, его игру в защите, но вместе с тем против него нельзя просто придерживаться стандартного игрового плана на своей половине площадки. Действительно уникальный игрок», – считает эксперт.