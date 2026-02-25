32+9+8 от Тайриза Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Индианой»

Тайриз Макси отличился в игре с «Пэйсерс».

«Филадельфия » справилась с «Индианой» в гостях – 135:114. Разыгрывающий Тайриз Макси стал главным героем матча.

На его счету 32 очка, 9 подборов, 8 передач и 2 перехвата. Макси реализовал 10 из 22 бросков с игры, 2 из 8 трехочковых и 10 из 10 штрафных.

Центровой Джоэл Эмбиид добавил 27 очков (11 из 17 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 6 подборов и 5 передач за 26 минут.