32+9+8 от Тайриза Макси помогли «Филадельфии» справиться с «Индианой»
Тайриз Макси отличился в игре с «Пэйсерс».
«Филадельфия» справилась с «Индианой» в гостях – 135:114. Разыгрывающий Тайриз Макси стал главным героем матча.
На его счету 32 очка, 9 подборов, 8 передач и 2 перехвата. Макси реализовал 10 из 22 бросков с игры, 2 из 8 трехочковых и 10 из 10 штрафных.
Центровой Джоэл Эмбиид добавил 27 очков (11 из 17 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 6 подборов и 5 передач за 26 минут.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
