В борьбу за Янниса Адетокумбо летом могут включиться «Хьюстон», «Сан-Антонио», «Кливленд» и «Детройт» (Джексон)

Все больше клубов НБА хотят заполучить Янниса .

По информации обозревателя Miami Herald Барри Джексона, в межсезонье за суперзвезду «Милуоки» Янниса Адетокумбо могут побороться «Хьюстон», «Сан-Антонио», «Кливленд» и «Детройт».

«Команда, обладающая значительными активами и не пытавшаяся заполучить его к дедлайну, может пересмотреть свое мнение, если вылетит из плей-офф до финала», – пишет журналист.

«Майами», «Голден Стэйт», «Миннесота», «Лейкерс» и «Нью-Йорк» обозначены как клубы, которые нацелены на приобретение греческого форварда в межсезонье-2026 в случае, если он будет доступен для обмена.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Miami Herald
возможные переходы
Только не в САС. Грек - это мощь! Однако пол царства отдавать за него - сомнительно, учитывая результаты команды в этом сезоне.

Уверен, что если Грек будет куда-то уходить, то каким-то разводом в стиле обмена Дончича даже близко и близко пахнуть не будет.

В переход в ЛАЛ также не верю. В ГСВ также не думаю, что пойдет. А вот в Майями…
Только не в САС. Грек - это мощь! Однако пол царства отдавать за него - сомнительно, учитывая результаты команды в этом сезоне. Уверен, что если Грек будет куда-то уходить, то каким-то разводом в стиле обмена Дончича даже близко и близко пахнуть не будет. В переход в ЛАЛ также не верю. В ГСВ также не думаю, что пойдет. А вот в Майями…
В САС на Фокса и пики отлично было бы. С учётом состава на ближайшие годы свои пики не будут высокими. Полцарства отдавать не надо
В САС на Фокса и пики отлично было бы. С учётом состава на ближайшие годы свои пики не будут высокими. Полцарства отдавать не надо
Туда может полететь и контракт Вассела и САС на выходе будут в абсолютном плюсе
В Хьюстон на Дюрэнта если только)
В Хьюстон на Дюрэнта если только)
Не нужен он вообще. Это опять перестройка команды, нужно тогда. Нужно обратно брать условного Брукса где то, Смиту и Исону, больше играть в краске, чем на дуге . Будет прошлогодний Рокетс, только усиленный Яннисом. Выглядит глупо, максимально
Не нужен он вообще. Это опять перестройка команды, нужно тогда. Нужно обратно брать условного Брукса где то, Смиту и Исону, больше играть в краске, чем на дуге . Будет прошлогодний Рокетс, только усиленный Яннисом. Выглядит глупо, максимально
А мне кажется, как раз Дюрэнт был не нужен. С ним результаты команды лучше не стали. Молодые не развиваются.
Давайте прикинем - если видим сливают Леброна на выход - тогда по факту есть и деньги под него и можно слить Ривза и 4 первых пика?
Надеюсь не Рокетс, вот уж кто вообще не нужен
