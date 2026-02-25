В борьбу за Янниса Адетокумбо летом могут включиться «Хьюстон», «Сан-Антонио», «Кливленд» и «Детройт» (Джексон)
Все больше клубов НБА хотят заполучить Янниса .
По информации обозревателя Miami Herald Барри Джексона, в межсезонье за суперзвезду «Милуоки» Янниса Адетокумбо могут побороться «Хьюстон», «Сан-Антонио», «Кливленд» и «Детройт».
«Команда, обладающая значительными активами и не пытавшаяся заполучить его к дедлайну, может пересмотреть свое мнение, если вылетит из плей-офф до финала», – пишет журналист.
«Майами», «Голден Стэйт», «Миннесота», «Лейкерс» и «Нью-Йорк» обозначены как клубы, которые нацелены на приобретение греческого форварда в межсезонье-2026 в случае, если он будет доступен для обмена.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Miami Herald
Уверен, что если Грек будет куда-то уходить, то каким-то разводом в стиле обмена Дончича даже близко и близко пахнуть не будет.
В переход в ЛАЛ также не верю. В ГСВ также не думаю, что пойдет. А вот в Майями…